Desde que Vicky Martín Berrocal tomó la decisión de cambiar su cuerpo y sus hábitos alimentarios, invitó a sus seguidores a ser partícipes de sus progresos de la mano de su entrenadora en "entrenar, sufrir y sudar con Vicky", donde confesaba con el tiempo cómo iba sintiéndose mejor, más fuerte, más ligera y más tonificada.

El resultado fue sorprendente, la diseñadora perdió 20 kg en 6 meses, desde entonces cada vez más personas quieren ser juez y parte de su proceso.

Aunque durante el verano se ha dado un descanso, vuelve a compartir sus prácticas para apoyar a quienes, como a ella, les está costando volver a la rutina.

Vicky Martín Berrocal agradeció a la profesional que, en vez de limitarse a establecer un plan de entrenamiento personalizado para ella, decidió profundizar en su estilo de vida, gustos y necesidades y hasta que encontró los ejercicios que más la enganchaban para así despertar su amor por el deporte.

Además de su entrenamiento, la diseñadora también comparte en redes sociales las claves de su dieta para que quien quiera copiar su proceso, aunque conviene recordar que en cuestiones de nutrición, lo más recomendable es seguir un plan personalizado acompañados de profesionales.

Vicky Martín Berrocal, concretamente, convierte la fruta y la verdura en protagonistas de su menú. Siempre que come carne y pescado lo hace a la plancha y mide con precisión la cantidad de aceite apostando siempre por el AOVE por sus propiedades.

Para que se palpen los resultados de los cambios alimentación, como ocurre con el ejercicio, deben mantenerse en el tiempo y por eso el sacrificio deben ser moderado y progresivo para no caer en la tentación de abandonar el régimen.

Lo más importante es que se ingieran los nutrientes necesarios para incrementar la energía porque una mala alimentación influye en la salud, el rendimiento, el cansancio y la perspectiva con la que se encara la vida. Por eso eliminar los alimentos procesados y optar por los naturales, en especial si son locales, es un paso sustancial.

Los batidos de ingredientes naturales son una alternativa saludable y saciante que cumple ambos objetivos, por eso la diseñadora no dudó en compartir en los Stories de su cuenta de Instagram la foto de un delicioso smoothie con el que se recupera físicamente después de entrenar.

El batido de fresa saciante y nutritivo que ayuda a perder peso

Vicky Martín Berrocal optó por comprarlo en un establecimiento que comercializa productos saludables y frescos en Madrid, la ciudad donde vive y entrena, pero el preparado puede hacerse en casa fácilmente y el resultado es incluso mejor que el que aporta el envasado.

Las propiedades de los ingredientes que mezcla optimizan el rendimiento mental y físico a lo largo del día e incrementan la energía.

Los ingredientes son: fresas, plátano, leche de almendras, un dátil, mantequilla de almendras y semillas de chía.

Preparar el producto es bastante intuitivo: las frutas deben pasarse primero por la batidora y, cuando tengan una textura espesa, pero sin grumos, se le debe añadir leche de almendras al gusto mientras se continúa batiendo para que el líquido se mezcle correctamente.

El dátil, previamente picado y también triturado, puede añadirse en este punto para endulzar el batido. A continuación se echará la mantequilla de almendras y, cuando todos los ingredientes den forma a un batido homogéneo, se añadirán las semillas de chía al gusto y se esperarán cinco minutos hasta que se ablanden.

El cambio físico de Vicky Martín Berrocal en 6 meses ha llamado la atención de sus seguidores, por eso ella no ha dudado en compartir con ellos las razones por las que se puso en manos de la entrenadora personal, Cristina Díaz: La diseñadora confesó tener "una relación tóxica con la comida" hasta el punto de usarla como premio. Un trastorno alimentario muy común: "He llegado a mi casa después de un día por ahí y me regalaba ese momento, no me regalaba una lechuga con tomate, me regalaba un plato de pasta y a dormir", contó en marzo en una entrevista con Divinity reconociendo que nunca le ha dado especial importancia a la talla.