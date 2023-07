Llega el verano y con él los días de bañador en la playa. Con tal de poder lucir una silueta lo más definida posible y, sobre todo, exenta de los odiosos 'flotadores' que se forman en la cintura con los kilos de más, aquí tienes algunos consejos y ejercicios realmente útiles para adelgazar trabajando la zona abdominal.

Alimentación

Para empezar, es importante moderar la ingesta de calorías, ya que la pérdida de peso vendrá dada, entre otras cosas, por el déficit moderado que se obtiene de restar las calorías quemadas a las consumidas. Para lograrlo, el primer paso es reducir el consumo de azúcar. Contrariamente, resulta imprescindible seguir comiendo proteína, ya que será lo que garantice no perder masa muscular y, a su vez, saciará tu hambre durante más tiempo.

Sueño

Otro aspecto a destacar es el sueño, una práctica subestimada a la hora de perder peso. Las horas que duermes influyen directamente en la regulación hormonal de tu organismo, la cual está directamente vinculada a las sensaciones de hambre y saciedad. Por ello, contar con un descanso suficiente no solo afectará a tu estado de ánimo, sino que tendrá consecuencias en tu forma física.

Plan de entrenamiento

Por último, pero no menos importante, deshacerte de tu 'flotador' también te costará sudor y trabajo. Los ejercicios idóneos para lograrlo son los que trabajan los músculos abdominales y queman grasas de esa zona del cuerpo. No obstante, lo recomendable es preparar un plan de entrenamiento para todo el cuerpo, al que puedes añadir ejercicios extra para quemar los kilos sobrantes de la cintura. Asimismo, intenta hacer un mínimo de tres entrenamientos a la semana, intercalando ejercicios de cardio con otros de fuerza. De esta manera, no solo conseguirás mejorar tu forma física, sino que adquirirás una rutina saludable repleta de beneficios en tu día a día.