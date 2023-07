Cuando se trata de adelgazar, los mitos corren como la pólvora. Las dietas milagro y los métodos virales inundan las redes sociales. Pero la verdad es que solo hay un camino para lograr perder peso de manera saludable y sostenida en el tiempo: una buena alimentación, hábitos saludables y vida activa. Esto no significa que ciertos trucos o consejos para adelgazar no nos ayuden de manera puntual a perder peso, sin renunciar al asesoramiento médico y al abc de la alimentación sana.

Los nutricionistas vienen insistiendo desde hace meses, además, en que es falso eso de que el desayuno o la cena sean las comidas más importantes del día. De hecho lo único que parece importante es el número total de calorías que ingieres durante una jornada. Para adelgazar no hay que seguir ninguna dieta demasiado estricta o pasar mucha hambre. Lo que hay que hacer es caer en un déficit calórico. Es decir: hay que ingerir menos calorías de las que se consumen. Ni más ni menos. Y para ello ayudan tanto las calorías que se gastan cuando haces ejercicio como las que ingieres.

Otro de los tópicos contra los que hay que luchar, según estos especialistas, es contra aquel que dice que comer fruta de postre (sobre todo por la noche), engorda a quién la consume porque tiene mucho azucar. Más aún. Varios nutricionistas han utilizado en las últimas horas las redes sociales para hacer hincapié en lo bueno que es el consumo de la fresa, una fruta que cada vez hay en más abundancia en los supermercados (no en vano su temporada empieza ahora) y que deberías comer todos los días. No en vano esta fruta está compuesta casi en un 85 por ciento por agua por lo que te "llenará" mucho sin apenas sumar calorías de las que no necesitas para conseguir el objetivo de adelgazar.