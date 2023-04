Hay una especia que no puede faltar en las cocinas españolas. En casi todos los hogares podemos encontrar un tarro con este superalimento, cargado de propiedades, que puede ayudarte a perder peso gracias a su poder para reducir el apetito.

Estamos hablando del azafrán, una especia que destaca por su particular color, su sabor amargo y su aroma intenso, seco y penetrante.

Lo más importante a la hora de perder peso es tener claro que no lograremos conseguirlo si no llevamos una dieta equilibrada y un estilo de vida activo. Pero si ya sigues todos estos pasos y estas buscando un plus para despedirte de esos kilos de más, el zafrán podrá ayudarte gracias a que es un gran inhibidor natural del apetito que te ayudará a comer menos cantidad de comida. Además permite acabar con los depósitos de grasa situados en la zona del vientre reduciendo el apetito y las ganas de picar entre horas.

El zafrán podrás tomarlo como condimento en las comidas, en infusión, combinado a veces con canela...Pero si realmente quieres beneficiarte de sus ventajas saludables, lo mejor es tomarlo en cápsulas de extracto seco de azafrán, con dosis de 30 miligramos al día y que podrás repartir en dos tomas.