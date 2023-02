Son muchas las personas que se levantan temprano por la mañana para salir a correr o acudir al gimnasio antes de entrar al trabajo. Una buena forma de activarnos y continuar el resto de la jornada con energía y buen humor.

Pero, ¿debemos practicar deporte en ayunas? No hay una respuesta concreta sobre el asunto y los expertos aconsejan que cada persona adapte el tiempo y la hora de desayuno a su rutina, eso sí, se recomienda tomar un tentempié antes de empezar con el esfuerzo físico: un café con leche o una pieza de fruta pueden ser buenos compañeros, siempre y cuando después desayunemos con contundencia.

La duda viene ahora cuando después de practicar deporte no sabes que comer para no "estropear" el esfuerzo que has hecho. Tranquilo, porque preparar un desayuno sano y bajo en calorías es mucho más sano de lo que imaginamos. Lo importante será elegir alimentos que nos ayuden a reponer fuerzas, es decir, que contengan una ración de carbohidratos y proteínas.

Un alimento que se está poniendo muy de moda por lo sano y fácil de preparar es el porridge de avena, que puede ir acompañado de frutas como arándanos o plátano. También las tortitas son una buena opción aunque es importante que se elaboren con claras de huevo y avena, en lugar de los ingredientes tradicionales. Si preferimos algo más salado podemos elaborar una tortilla de 2 o 3 huevos.