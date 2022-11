Una de las cosas más difíciles a la hora de adelgazar es abandonar los dulces o básicos en cada casa como el chocolate o los ducales (en este enlace te hablamos del único producto que debes quitar de tu alimentación para perder cinco kilos en solo un mes) Es cierto que comenzar a perder esos kilos de más es un a rutina difícil y tediosa, sobre todo, para aquellos que nunca han estado a dieta o que apenas realizan ejercicio. La paciencia y el ser constante en la alimentación son dos pilares fundamentales en el camino al adelgazamiento.

Además, debes tener en cuenta que el hacer ejercicio es algo tan importante como comer bien. Ojo, esto no significa que debas pasar incontables horas corriendo sobre una cinta o máquina elíptica ni sacrificar tu tiempo de ocio en el gimnasio. Existen diferentes rutinas que puedes realizar sin salir de casa y con el que notarás increíbles resultados (en este enlace te hablábamos del ejercicio de moda al que cada vez se suma más gente para perder peso en apenas unos minutos).

También existen diferentes alimentos con los que poder saciarte y conseguir saciar esa necesidad de dulce que en una gran cantidad de ocasiones nos pide el cuerpo. El más recomendado para ello es el dátil. Es una gran fuente de fibra y un alimento deshidratado, debido a su bajo contenido de agua. Pero lo más interesante es que tiene un sabor dulce y que no aportan ningún tipo de azúcar añadido.

El consumo de dátiles a diario puede proteger contra la arteroesclerosis, principal causa de ataques cardíacos y accidentes cardiovasculares, según un estudio realizado por el profesor Michael Aviram, bioquímico del Technion-Israel Institute of Science, y publicado en 'Journal of Agricultural and Food Chemistry'. En concreto, este trabajo, realizado sobre una muestra de 10 personas, demostró que, tras cuatro semanas consumiendo dátiles, se experimenta una disminución del 15 por ciento de los triglicéridos y del 33 por ciento de la oxidación de las grasas en la sangre.

Los dátiles son ricos en azúcares y vitaminas A y B y ya en la antigüedad se le llamaba la fruta del 'árbol de la vida'. Su consumo puede mejorar la calidad de los lípidos (grasas) en la sangre sin aumentar los niveles de azúcar.

Un rico postre con dátiles

Te proponemos una deliciosa receta de magdalenas doble chocolate que podrás elaborar en prácticamente 20 minutos y que no tiene nada de azúcar. La cuenta foodtropia, que cuenta con casi 200.000 seguidores propone esta deliciosa y divertida recetas, ideal para preparar con los más pequeños de la casa.

Ingredientes para 8 magdalenas:

2 plátanos maduros.

10 cucharadas de copos de avena para triturar y hacerlos harina o directamente 10 cucharadas de harina de avena.

50 gr de almendras crudas para triturar o harina de almendra.

2 cucharadas de cacao puro en polvo desgrasado.

4 dátiles medjoul.

2 huevos.

chocolate 85% cacao.

una cucharadita de levadura.

Opcional: un chorrito de leche o bebida vegetal para aligerar la masa.

Lo primero que debemos hacer es triturar bien la avena y las almendras para convertirlas en harina. Una vez que lo tengamos, las reservamos en un cuenco cada una. A continuación, batimos el plátanos, el huevo y los dátiles sin hueso.

El siguiente paso es mezclar la masa que nos has quedado con la harina de avena y de almendras que hicimos anteriormente. Posteriormente espolvoreamos el cacao en polvo y removemos bien la mezcla.

El siguiente pasado es sumar una cucharadita de levadura. Después, con un cuchara, añadimos las magdalenas a un molde. Lo ideal es rociar muy levemente esos moldes con un poco de aceite para que engrase bien la mezcla.

Como añadido opcional, se puede poner encima de cada magdalena un pequeño trozo de chocolate (cuanto más alto sea su porcentaje, menos azúcar tendrá y más sano será para nosotros).

Por último, horneamos nuestras magdalenas en el horno durante 20 minutos y a temperatura 180 grados. ¡Buen provecho!