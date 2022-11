A la hora de perder peso de forma saludable los nutricionistas lo tienen claro. Muchos de ellos han aprovechado estos días las búsquedas que realizan en internet y en redes sociales los que están en plena operación bikini y quieren perder peso de forma segura evitando el tan temido efecto rebote para distribuir la única teoría cierta a la hora de hace dieta: sólo vas a conseguir adelgazar y por tanto perder grasa si consumes menos calorías de las que quemas. Pero, una vez conocida esa teoría, ¿cómo ponerla en práctica? Pues por ejemplo con alimentos que tengan muy pocas calorías.

Combinado con aceite de oliva

Uno de esos alimentos, que precisamente se está poniendo de moda en redes sociales por tener muy pocas calorías, es el tomate. Tiene sólo 18 y es una hortaliza muy sabrosa con la que puedes preparar una cena deliciosa y exenta de calorías que te hagan engordar. En este sentido el tomate combinado con aceite de oliva virgen extra puede suponer un gran final de día en lo que a alimentos se refiere. Eso sí, los nutricionistas recomiendan cenar pronto para permitir que esas calorías se quemen antes de que el cuerpo entre en la inactividad de la noche.

Recuerda, eso sí, que a la hora de perder peso también es importante que lleves a cabo una vida sana y saludable. En este sentido lo importante tiene que ser cambiar tu vida y no sólo tus hábitos. La Organización Mundial de la Salud asegura que sólo para estar sano (ni tan siquiera habla de perder peso) tienes que dar 15.000 pasos cada día. Y eso no es un objetivo menor. Te va a llevar horas pero tienes que tratar de realizarlo. No hace falta ir al gimnasio cuatro horas al día para estar en forma. No en vano desde este organismo y otros similares se alerta cada vez más de la gran cantidad de personas que padecen en el primer mundo enfermedades relacionadas con la obesidad. Y no sólo con eso. También con la malnutrición por consumo excesivo de ultraprocesados dañinos para el organismo.

En este sentido a lo largo de los últimos meses ha surgido una tendencia en redes sociales muy positiva y que lleva a los nutricionistas a pedir que cada vez se consuma más comida real, la que no ha sido manipulada.

Ejemplo de lista de la compra saludable

Cambiar el chip tiene que conllevar cambios en la forma en la que compramos. Las frutas y verduras han de ser las protagonistas de la cesta de la compra. Otro de los ajustes que hay que llevar a cabo es procurar consumir productos integrales (siempre teniendo en cuenta que no todo lo que venden como integral lo es. Hay que leer los ingredientes).

Huir de las etiquetas "light", "cero" o "bajo en calorías". Este tipo de productos tienen un alto contenido en azúcares o edulcorantes.

¿Qué debemos comprar entonces? Legumbres, frutas y verduras, aceite de oliva, carne y pescado, frutos secos.. Nada de ultraprocesados.