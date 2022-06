El último éxito en el mundo de las dietas se llama método CICO, un plan que está arrasando en medio mundo gracias a las facilidades que ofrece para adelgazar y es que no requiere grandes esfuerzos para decir adiós a esos kilos de más.

Este régimen lo que propone es consumir menos calorías de las que consumimos. Es una dieta muy similar a la dieta Keto o Paleo pero centrándose en gastar más de lo que comemos a través del ejercicio físico.

En el método CICO no hay alimentos restringidos siempre que permanezca el déficit calórico. En este tipo de alimentación, 100 calorías son 100 calorías, ya provengan de una pera o una galleta. No impide el consumo de alimentos ultraprocesados pero evidentemente no son recomendables. Además de que no te saciaran y seguramente termines comiendo más, no son alimentos saludables.

En cada comida, lo recomendable es priorizar los alimentos ricos en nutrientes, como frutas y verduras. Los alimentos como el arroz integral o la quinoa son más ricos en fibra, magnesio, hierro y vitaminas B. El pollo, pescado o lácteos bajos en grasa son una buena opción para aportar proteínas al cuerpo.

Para que esta dieta pueda ser sostenible a largo plazo lo mejor es enfocarse en la calidad de los alimentos y no solo depender de las calorías.