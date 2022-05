Desde hace ya varios años, los seguidores de Carlos Latre se habrán percatado del impresionante cambio físico que ha experimentado el humorista. De un tiempo a esta parte, el cómico consiguió perder un montón de peso.

El jurado de 'Tu cara me suena' decidió dar un cambio en su estilo de vida y apostó por cuidarse. Así lo confesaba él mismo en una entrevista en 'Soy como Como'. El cómico contaba que tras el cambio, comenzó a cuidarse pero todo fueron "sensaciones". "Primero porque adelgacé mucho, no por cuestión de estética sino por cuestión de salud", aseguraba. Una decisión que decidió tomar tras ver un vídeo suyo que marcó un antes y un después en su forma de cuidarse. "Me vi en un vídeo caminando. Ahí vi, por primera vez, un caminar de una persona obesa".

Como hemos cambiado...SI QUIERES PUEDES... No pain no gain ...tu único límite eres tu... Y seguimos...;)) pic.twitter.com/GD7sE2ixXH — Carlos Latre (@Carlos_Latre) 17 de octubre de 2015

"La primera fue hasta los 103 kilos, después hasta los 97, 93, 87, 83", contaba para explicar las fases de adelgazamiento por las que pasó. El cómico aseguró que la clave se centra en el equilibrio. "Tiene que haber momentos para todo. Momentos de decir "hoy como frankfurt" porque me apasiona, pero mañana no. Mañana me comeré una ensalada y deporte todos los días. Creo que ningún "todo" es bueno, y ese es el gran mensaje. Uno tiene que hacer el esfuerzo para bajar de preso primero, tiene que estar a rajatabla. Sin embargo, después cuando se consigue, se trata de equilibrio. Se trata de no privarte de nada y a la vez privarte de muchas cosas".

"Yo empecé a adelgazar cuando cambié mi forma de vida. No es decir "ahora haré una dieta para adelgazar tres kilos". No tienes que hacer una dieta para adelgazar, sino para reorganizar tu forma de comer" explicaba.

Su clave se centró en seguir al principio una dieta estricta y relativamente flexible en los últimos años. Eso sí, sin perder de vista el ejercicio físico, que para mantener la línea es un pilar fundamental.