A la hora de perder peso lo más importante no es, paradójicamente, adelgazar. Ni mucho menos. Los expertos en nutrición tienen algo claro: tienes que intentar cambiar de vida, adquirir nuevos hábitos tanto en lo que la alimentación como en lo que al ejercicio se refiere. Esto es: no vale de nada seguir de pronto una dieta que vas a dejar de lado al cabo de unos pocos días. Tienes que cambiar de vida, no adoptar dietas milagro que lo único que van a hacer es que caigas en el tan temido "efecto rebote": primero un adelgazamiento muy rápido y luego un engorde aún peor.

