Un año más, la Gala del Met ha reunido a las grandes celebridades para celebrar la antología de la moda estadounidense. La temática de este año era el glamour bañado en oro, enmarcado en el Nueva York de los años comprendidos entre 1870 y 1890.

Por las escaleras del famoso museo neoyorquino han desfilado alguno de los rostros más importantes del panorama mundial. Celebrities, actores, modelos, músicos... todos han deslumbrado con su atuendos, aunque unos más acertados que otros. Pero si hay alguien que siempre da que hablar es Kim Kardashian.

La empresaria dejó a todos boquiabiertos el año pasado cuando llegó a las escaleras del Met enfundada en un mono negro que la cubría de la cabeza a los pies. Este año ha vuelto a sorprender con su elección. Kim Kardashian ha llevado a la gala MET de 2022 el mismo vestido firmado por Bob Mackie con el que Marilyn Monroe le cantó aquel "Happy birthday Mr. President" a John F. Kennedy en 1962.

Una elección que ha sido muy alabada pero que también le ha costado su esfuerzo y no precisamente a nivel económico. La celebritie se vio obligada a someter se un estricto plan de fitness y alimentación que ha seguido durante tres semanas para ponerse el look de la ambición rubia: deporte, trajes especiales y una dieta perfectamente diseñada para no pasar hambre y con la que consiguió perder 7 kilos.

Su deseo de enfundarse en el icónico vestido le costó unas cuantas carreras sobre la cinta de correr para perder peso, grasa y tonificar la silueta en menos de un mes. También ha llevado dos veces al día un traje especial que recrea las mismas condiciones de temperatura que se dan dentro de una sauna.

Su plan de alimentación durante estas tres semanas consistido en eliminar por completo los azúcares y los carbohidratos pero sin abandonar las proteínas y vegetales lo más saludables posible y así ha adelgazado sin pasar hambre. Una dieta que ha finalizado inmediatamente después de la fiesta porque no es recomendado seguir un régimen tan estricto en tan poco tiempo.

Ella misma ha sido la encargada de compartir con sus seguidores el fin de su dieta. "Chicos, no he tomado carbohidratos o azúcar durante casi un mes. Tres semanas seguro. Esta pizza... ¡Estoy tan emocionada", ha confesado Kim, quien se ha dado un homenaje a base de pequeñas rosquillas glaseadas y una buena pizza después de quitarse el diseño del "Happy birthday Mr. President".

Es importante tener en cuenta que Kim Kardashian ha contado con el asesoramiento de médicos y nutricionistas que le marcaron las pautas a seguir para alcanzar sus objetivos. No debemos olvidar que siempre que se quiera empezar un plan de alimentación debemos acudir a expertos que nos guíen.