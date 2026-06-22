¿Qué bicho me ha picado?: cómo identificar las picaduras más comúnes del verano en Galicia

Arranca el verano, suben las temperaturas y todo el mundo busca cada vez más planes al aire libre. Pero con esta época del año tan esperada también vuelven algunos problemas clásicos: encontrar sitio en la playa, las quemaduras, escapar de los lugares masificados y, como no, las picaduras de insectos.

El calor cada vez más exagerado en esta región, junto a otros factores, favorece la proliferación de algunas especies que pueden resultar peligrosas si no somos previsores. Es el caso de las garrapatas, cuyo aumento poblacional ha llevado al punto de desarrollar apps que nos ayudan a localizar las zonas donde más probable es encontrarlas.

Aunque comunes, no siempre sabemos qué bicho nos ha picado o si debemos tratar estas lesiones de alguna forma. Para resolver dudas, aquí recogemos alguna de las picaduras más frecuentes en Galicia y cómo identificarlas.

Identificar picaduras

Mosquitos

La reina de las picaduras del verano. Esta es la más frecuente de todas y podemos identificarlas fácilmente, ya que forma una roncha ligeramente abultada con un punto en el centro. Aunque suelen provocar picor en la zona, no resultan peligrosas en la mayoría de las situaciones.

La picadura de mosquito es la más común de esta lista. / CSIC

Abejas y Avispas

Sus picaduras son parecidas, pero se diferencian en un punto central: el tipo de aguijón. Ambas provocan dolor inmediato, hinchazón y enrojecimiento en la zona. Sin embargo, las picaduras de las abejas se caracterizan porque dejarán su aguijón en nuestra piel, mientras que las avispas pueden picar varias veces.

Debemos prestar atención a este tipo de picaduras, ya que pueden provocar alergias y resultar peligrosas si nos pican varias veces, en particular en el caso de un ataque de avispas velutinas.

Garrapatas

Este artrópodo, como parásito, intentará alimentarse de nuestra sangre. Por lo que, además de provocar una erupción roja en expansión, podremos ver su cuerpo pegado a nuestra piel para poder seguir alimentándose. Esta quizá sea una de las picaduras más peligrosas, ya que no debemos retirar su cuerpo de cualquier forma. Lo más recomendable es cogerla lo más cerca posible de la piel, tirar en la dirección en la que está anclada y conservarla por si notamos alguno de los síntomas de las patologías que pueden transmitir; como la enfermedad de Lyme.

Para extraerlas de forma segura, lo más recomendable es utilizar un kit de extracción como los que venden en las farmacias o acudir a un centro de salud para que la extraigan allí.

Debemos tener especial cuidado a la hora de retirar a este, ya que puede transmitirnos alguna enfermedad en el proceso. / Adobe Stock

Pulgas

Aunque estos bichos están más asociados a los animales, los humanos pueden sufrir sus picaduras en entornos donde haya mascotas que no estén desparasitadas. Su mordida se caracteriza por aparecer agrupada, formando líneas o racimos en la zona.

Arañas

Este tipo de picadura no es frecuente en España por el tipo de especies que nos podemos encontrar. Son muy fáciles de distinguir porque, además de algo de rojez y una pequeña hinchazón, nos dejarán dos puntos marcados en la piel.

¿Cómo tratarlas?

Si queremos deshacernos de estas lesiones, lo más recomendable es seguir estos pasos: