Urología en Galicia: menos invasiva, más precisa y personalizada

Hace apenas una década, muchas intervenciones urológicas implicaban cirugía abierta, técnicas diagnósticas más limitadas y recuperaciones largas. Hoy la realidad es muy distinta. Según el doctor Darío Vázquez-Martul Pazos, la urología “ha presentado numerosos avances con técnicas cada vez menos invasivas y tratamientos más especializados”. Entre ellos destaca la cirugía robótica y la aparición de “nuevos tratamientos farmacológicos específicos para patologías como el cáncer de próstata avanzado o el cáncer de vejiga”, que aportan ventajas en supervivencia y permiten terapias más adaptadas a cada paciente.

De izquierda a derecha, los especialistas en urología de Quirónsalud: Dr. Venancio Chantada Abal, Dr. Darío Vázquez-Martul Pazos y Dr. Manuel Bohórquez Cruz. / D. R.

Con más de cuatro décadas de experiencia, el doctor Venancio Chantada Abal también destaca el salto en el diagnóstico. Hoy existe una “precisión diagnóstica infinitamente superior gracias a la resonancia, el PET, el TAC de última generación y la biopsia de próstata de fusión”, que permite localizar el tumor con exactitud y biopsiarlo de forma dirigida.

Para el doctor Manuel Bohórquez Cruz, la urología gallega ha evolucionado “a la par de los mejores referentes internacionales, de una manera constante y con una altísima calidad”, gracias en gran parte al esfuerzo de los profesionales por formarse en los principales centros europeos.

Muchas cirugías de próstata que antes requerían cirugía abierta hoy pueden realizarse en una hora o menos, con menos sangrado y menor estancia hospitalaria. Dr. Manuel Bohórquez Cruz

Robótica, HoLEP y postoperatorio

La incorporación de la cirugía robótica a los hospitales gallegos —disponible en el ámbito privado desde hace diez años y en el público desde hace más de cuatro— ha supuesto, en palabras del Dr. Chantada, “una excelente noticia para los pacientes gallegos”, al permitir operar tumores con mayor precisión y preservar mejor la funcionalidad. Esto resulta especialmente relevante en el cáncer de próstata, donde muchos pacientes buscan mantener la función eréctil y el control urinario tras la intervención.

En el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata también se han producido avances destacados. El Dr. Bohórquez subraya la consolidación del HoLEP, una técnica basada en la enucleación prostática con láser de holmio. “Una intervención que antes se hacía por vía abierta ahora puede realizarse en una hora o menos, con menos sangrado y menor estancia hospitalaria”, explica. En muchos casos, “los pacientes regresan a casa en 24 horas sin necesidad de sonda vesical y con una convalecencia mínima”, detalla.

Estos “ingresos ultracortos y periodos de recuperación muy rápidos” son ahora la norma, como subraya el Dr. Vázquez-Martul, incluso en “intervenciones más complejas como cánceres de próstata que requieren linfadenectomía pélvica”.

Galicia dispone del mismo arsenal terapéutico y carteras de servicios que otras CCAA, y ha sido pionera en cirugía robótica de puerto único. Dr. Darío Vázquez-Martul Pazos

Al nivel de otras comunidades

Los tres especialistas del Hospital Quirónsalud A Coruña coinciden en que Galicia se sitúa a la altura de otras autonomías en cirugía urológica avanzada. “Sin lugar a duda”, afirma el Dr. Vázquez-Martul, quien recuerda que la comunidad dispone “del mismo arsenal terapéutico y carteras de servicios que otras CCAA” y que incluso ha sido pionera en cirugía robótica de puerto único.

“No existen intervenciones de este tipo que no se realicen en nuestra comunidad”, afirma el Dr. Bohórquez. Y el Dr. Chantada lo resume así: “Ya pasó la época en que cuando un paciente urológico tenía un problema tenía que irse a Madrid o a Barcelona; ahora el conocimiento y la evidencia científica es universal”.

Intervención urológica / D. R.

Envejecimiento y prevención

Si bien el panorama es alentador, en una comunidad con una población tan envejecida como Galicia, el Dr. Chantada subraya un reto clave: concienciar sobre la importancia de las revisiones. “A partir de los cincuenta años todos los hombres deberían realizar un control urológico periódico”, explica. Estas revisiones no solo se centran en la próstata, sino también en la función vesical, renal y hormonal.

A partir de los cincuenta años todos los hombres deberían realizar un control urológico periódico. Dr. Venancio Chantada Abal

De cara al futuro, el especialista se muestra ilusionado y esperanzado: “La evolución de la última década me hace pensar que en los próximos años veremos avances impresionantes, como la aplicación de la inteligencia artificial y otras herramientas al diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes”.