Los médicos milagro de Galicia: cinco hitos con firma viguesa que han marcado la actualidad sanitaria durante el último año

Durante las últimas semanas la actualidad sanitaria ha estado protagonizada por la huelga de los médicos y sus reivindicaciones. Aunque es un tema que parece que seguirá un tiempo copando titulares, durante el último año los profesionales sanitarios también han marcado la actualidad por sus logros en tratamientos, investigaciones y cirugías que pueden marcar un antes y un después en el mundo de la salud.

Un denominador común en muchas de estas noticias ha sido el protagonismo de Galicia y sus centros sanitarios como pioneros o «médicos milagro». La aplicación de procedimientos innovadores, la destreza profesional a la hora de realizar algunas operaciones o la introducción de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artifical (IA) para detectar y curar enfermedades; han sido algunos de los motivos que han colocado a la ciudad olívica en el mapa sanitario nacional y mundial

Aquí recopilamos cinco hitos médicos del último año que han colocado a los médicos gallegos a la vanguardia de distintas áreas de la salud:

Una cirujana viguesa en el nacimiento del primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida

A mediados de diciembre, llegó al mundo el primer bebé nacido en Reino Unido tras un trasplante de útero de una donante fallecida y, según la información disponible, el tercero de Europa. Y una de las artífices de esta hazaña es la cirujana viguesa Isabel Quiroga Giráldez, responsables clínica de recuperación de órganos en el Centro de Trasplantes de Oxford.

La doctora Quiroga porta en brazos a Hugo Richard, tras la cesárea. / Imperial College Healthcare

Ha nacido tan solo diez meses después de otro gran hito del equipo de investigación de trasplantes de útero del Reino Unido y la organización benéfica Womb Transplant UK, que la doctora Quiroga codirige junto con el doctor Richard Smith: el nacimiento de la primera bebé en Reino Unido tras un trasplante de útero vivo.

Grace Bell, de treinta y pocos años, nació sin útero por el síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. Afecta a una de cada cinco mil mujeres. Cuenta la doctora Quiroga que, generalmente, las niñas se desarrollan con normalidad porque tienen ovarios. Su condición se descubre en la pubertad cuando no les baja la regla. Este síndrome no es la única indicación para un trasplante de útero. Hay otros: cáncer de cuello uterino, de endometrio, un legrado muy agresivo tras un aborto... «Se calcula que en Reino Unido, que somos 70 millones, puede haber 15.000 mujeres afectadas por esta infertilidad uterina», destaca la cirujana.

El Chuvi, pionero mundial en implantar un nuevo dispositivo para reparar la válvula mitral

El Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) conquistó el pasado marzo un nuevo hito. En este caso, internacional. Ha implantado por primera vez en el mundo un nuevo dispositivo para reparar la válvula mitral del corazón sin necesidad de pararlo ni de abrir el pecho. Lo hicieron con un hombre de 77 años que sufría una fuga severa en la válvula mitral de su corazón por la rotura de las cuerdas tendinosas que la tensan.

La válvula mitral es la separación que hay en el lado izquierdo del corazón entre la aurícula y el ventrículo. La sangre oxigenada que procede de los pulmones se impulsa aquí para viajar al resto del cuerpo. Si falla, va para atrás y regresa a los pulmones. A este paciente, por ejemplo, le causaba fatiga y, con el tiempo, la dilatación dañaría el corazón progresivamente. Para repararlo se puede hacer una cirugía abierta, con el corazón parado e implantarle nuevas cuerdas. A veces, hay que poner una válvula nueva completa, pero si el paciente no se puede someter a una cirugía tan agresiva, como era el caso, hasta ahora la opción era acceder a la zona mediante un catéter y ponerle un clip que fijara el trozo del velo que se mueve de más.

Equipo del Chuvi que participó en la intervención. / FdV

Esta sería la solución que, probablemente, le indicarían a este paciente de 77 años. Pero el caso llegó al Hospital Álvaro Cunqueiro cuando se había puesto en marcha el estudio internacional de viabilidad de un nuevo dispositivo, llamado ChordArt, que permite reemplazar las cuerdas de una forma mínimamente invasiva. Los cardiólogos vigueses participaban, presentaron el caso y reunía las condiciones. Tras recibir asesoramiento y formarse con animales, realizaron la primera intervención de este tipo en el mundo.

Participaron equipos del Servicio de Cardiología, dirigido por el doctor Andrés Íñiguez, y de Cirugía Cardíaca, dirigido por el doctor Juan José Legarra. El responsable fue el cardiólogo Rodrigo Estévez Loureiro. La intervención no es fácil, está «en una localización delicada, rodeada de otras estructuras cardíacas importantes», destaca Estévez Loureiro. Y todo eso, con el corazón en funcionamiento. El paciente fue dado de alta en 48 horas.

El hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria

Los profesionales del Hospital Álvaro Cunqueiro se enfrentaron el pasado 1 de mayo a una situación de extrema dificultad médica y con muy pocos casos a nivel internacional en los que poder fijarse: una embarazada en la semana 24 de gestación ingresó de urgencia con un síndrome aórtico agudo. En concreto con una disección aórtica: la pared interior de la arteria más importante del cuerpo se desgarra, la sangre se filtra entre las capas de la aorta y las va separando. Es una emergencia con una mortalidad muy elevada en las primeras horas. Y ella sufría el tipo A, la variante de peor pronóstico.

Este tipo de situaciones requieren una intervención quirúrgica urgente. Pero la situación era especialmente delicada al estar embarazada. Dada la gravedad de la situación vital de la madre y valorado las opciones de viabilidad fetal, el equipo decidió realizar una cirugía cardiovascular sin cesárea previa. La operación fue realizada por los cirujanos cardíacos Francisco Estévez y Rocío Casais, con los anestesiólogos José Luis Barreiro e Iria de la Torre, y la implicación de un amplio grupo multidisciplinar de profesionales, entre los que había personal de Enfermería, Cardiología, Obstetricia, Neonatología y Radiodiagnóstico.

El jefe de Cirugía Cardíaca, el docdoutor Juan José Legarra, y los cirujanos cardíacos que intervinieron el caso, Rocío Casais y Francisco Estévez. / FdV

La cirugía, a pecho abierto -con una incisión a través del esternón- , implicaba interrumpir «temporalmente el flujo sanguíneo durante aproximadamente 30 minutos», tal y como explica el Sergas a través de un comunicado. Con una máquina extracorpórea, sustituyeron temporalmente las funciones del corazón y de los pulmones. Preservaron los órganos vitales de la madre y el feto con una hipotermia controlada a 28ºC y un estricto manejo de la presión arterial.

La paciente evolucionó favorablemente y recibió el alta hospitalaria 14 días después. El embarazo continuó y «la niña milagro» nació el 5 de agosto también en el Álvaro Cunqueiro con una cesárea programada. La bebé está sana y evoluciona normalmente y sin complicaciones.

Hito nacional en el Álvaro Cunqueiro con el primer paciente con hemofilia B tratado con terapia génica

«No somos conscientes aún, a día de hoy, de lo que acabamos de hacer», reflexionaba el pasado junio el doctor Manuel Rodríguez López, de la Unidad de coagulación del Chuvi, un día después de que el hospital Álvaro Cunqueiro administrara por primera vez en España la terapia génica contra la hemofilia B. Coincidió con la jefa de servicio de Hematología, la doctora Camen Albo, en que «esto cambia la historia natural de la enfermedad».

La hemofilia B es un trastorno genético raro en el que la sangre no coagula correctamente por mutaciones en un gen que el organismo necesita para producir la proteína de coagulación del factor IX. Con el mínimo golpe o incluso de forma espontánea, los pacientes experimentan sangrados, principalmente en las articulaciones, provocando deformaciones —hasta el punto de necesitar prótesis— y dolor crónico que afectan a su capacidad para realizar actividad física, con la carga psicosocial que conlleva.

Profesionales de Hematología y Farmacia del Chuvi, que administraron el fármaco, con el gerente del área. / Alba Villar

Este tratamiento es una «cura funcional», la primera que existe para la hemofillia B y que sustituye a los inyecciones regulares de ese factor IX de cada coagulación que necesitan estos pacientes para surtirse de algo que no genera su cuerpo. Este hombre, en concreto, se tenía que pinchar cada semana. Fue el primer paciente en beneficiarse en España y uno de los primeros del mundo, donde solo se han administrado a tres pacientes en Francia, dos en Estados Unidos, uno en Dinamarca y es posible que otro en Austria. Probablemente sea, además, el único del Área Sanitaria de Vigo que por el momento lo vaya a recibir. Tal y como explica el doctor Rodríguez López, responsable de la selección de pacientes, no es fácil cumplir con todos los criterios.

El etranacogén dezaparvovec —que se comercializa como Hemgenix— introduce una copia funcional del gen que codifica el factor IX de coagulación, lo que permite al hígado producirlo de forma continuada. El paciente va a seguir teniendo la enfermedad, la puede transmitir, pero se calcula que el 80% de los que la reciban estarán 25 años y medio libres de otro tratamiento. Los primeros en probarla llevan más de ocho años y «la previsión parece que se va a cumplir». Sin un registro oficial que aporte un dato exacto, se sabe que en 2013 había 319 pacientes con hemofilia severa en España. Galicia, junto a Madrid y Tenerife, son dos zonas de alta concentración de casos de esta enfermedad hereditaria.

Neurorradiólogos del Chuvi, pioneros gallegos en extraer trombos de ictus por el brazo

Guiados por imágenes, los neurorradiólogos acceden por el interior de los vasos sanguíneos no solo para diagnosticar —ya lo hacían unos años antes— sino también para tratar enfermedades del sistema nervioso central, la médula espinal, y la región de cabeza y cuello. Empezaron por los aneurismas; siguieron por las malformaciones arteriovenosas cerebrales; y el «tsunami» ha llegado con los ictus. Y se prevé que sigan extendiendo sus técnicas mínimamente invasivas a otras patologías para reducir tiempos y complicaciones al paciente.

Los infartos cerebrales o ictus isquémicos —provocados por el taponamiento de un vaso— tienen varios tratamientos. En las primeras cuatro horas y media, el neurólogo puede administrar fibrinólisis, un fármaco que diluye el trombo. En otros casos es mejor extirparlo. Eso es lo que se conoce como trombectomía. En el Álvaro Cunqueiro la hacen los neurorradiólogos intervencionistas y se puede aplicar hasta 24 horas después del inicio del ictus y si las pruebas avanzadas de imagen detectan «tejido salvable» —cada vez son más precisas y seleccionan más casos que se pueden intervenir—.

Desde la derecha: los neurorradiólogos del Chuvi Pedro Martínez Cueto, Óscar Vila y Carlos Rodríguez, muestran en el monitor imágenes de la intervención. / Jorge Santomé

En el Chuvi siguen avanzando y se han convertido en pioneros en Galicia y de los primeros en España en usar un nuevo acceso para extraer el trombo. Si normalmente se hace por la ingle —a través de la arteria femoral—, ellos lo hacen también por el brazo -arteria radial-. «Hemos sido uno de los primeros centros de España en introducir como rutina el acceso por la arteria radial, gracias a mis compañeros y a la Dirección», explica el doctor Óscar Vila y añade que, además de su formación, han necesitado materiales específicos para trabajar en esta arteria, más fina.

Este nuevo acceso permite extraer trombos en pacientes que tienen la arteria femoral taponada —puede pasar por aterosclerosis, diabetes, hipertensión...—. «Se quedaban sin tratamiento», destaca el doctor Vila. No solo lo usan para tratar ictus, sino también aneurismas y malformaciones. Además, al no tener que pinchar la femoral, evita el ingreso del paciente si no hay ninguna complicación.

Revolucionar la cirugía torácica en 136 países

Diego González Rivas revolucionó la cirugía torácica en 2010, cuando ideó y comenzó a aplicar en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) la técnica quirúrgica asistida por vídeo UVATS, que permite extirpar tumores del pulmón haciendo una sola incisión de dos a tres centímetros y posibilitado así una rápida recuperación del paciente, que en un periodo entre 24 y 48 horas puede recibir el alta.

Diego González Rivas, cirujano. / FDV

Once años después, durante la pandemia, aprovechó las tres semanas de confinamiento para ensayar su procedimiento con el robot Da Vinci y creó con éxito la técnica robotizada URATS. Diego González Rivas ( A Coruña, 1974) dirige el programa de cirugía uniportal del Shanghai Pulmonary Hospital, el mayor del mundo en esta especialidad, y recorre el mundo operando los tumores más complejos y enseñando su procedimiento a otros colegas cirujanos. Ha realizado más de diez mil cirugías con su técnica en 136 países, en colaboración con hospitales de todo el mundo.

Durante el último año, ha dado las campanadas de Fin de Año en la TVG, ha salido en programas de máxima audiencia como El Hormiguero o La Revuelta; consiguiendo divulgar sobre las innovaciones médicas y recordando la importancia de la detección temprana para poder tratar enfermedades como el cáncer de pulmón.