Temporada de alergia en Galicia: por qué se adelanta este año y cómo prepararte para ella

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) advertía el mes pasado sobre el impacto directo en la salud respiratoria de la población con alergias que podría tener el tren de borrascas de las primeras semanas del año.

Estas condiciones meteorológicas, unidas al descenso de las temperaturas, provocan que la polinización de los pólenes de invierno se retrasen y elevan la humedad ambiental, una combinación que reúne los ingredientes necesarios para tener una primavera «especialmente complicada para las personas alérgicas al polen y en un empeoramiento de los síntomas en pacientes asmáticos», según apunta la entidad médica.

Las anomalías climáticas como las vividas entre enero y febrero con la concatenación de frentes lluviosos favorecen que la temporada de alergias se adelante cada vez más. Algunos profesionales como el alergólogo e inmunólogo de Banner University Medicine, Kevin White, no dudan en apuntar al cambio climático como culpable: «Las investigaciones han demostrado que, con el cambio climático, se han producido mayores recuentos de polen y temporadas más largas».

Cómo prepararse antes de que aumenten los síntomas

Ante estas previsiones, los alergólogos instan a los pacientes de alergias a empezar ya a tomar la medicación que tengan prescrita. Los profesionales sanitarios apuntan que adelantar el consumo fármacos pueden marcar la diferencia y comparten una serie de consejos útiles para esta población:

Tomar los medicamentos alergia de forma temprana: muchos de estos medicamentos para la alergia funcionan mejor cuando se toman antes de que los síntomas se agraven. «Si no toma su medicamento alergia durante todo el año, empiece a tomarlo al menos dos semanas antes de que comience la temporada» asegura el doctor White. Esto puede ayudar a reducir la inflamación y controlar los síntomas una vez que aumentan los niveles de polen.

Revisar las previsiones de polen: revisar los niveles diarios de polen puede ayudarte a planificar tus actividades al aire libre . En días con niveles altos de polen, limita el tiempo al aire libre, en especial por la mañana, cuando los niveles de polen suelen ser más altos.

Reducir la exposición al polen: los hábitos sencillos pueden ayudar a reducir la cantidad de polen que llevas al interior de tu casa. Mantener las ventanas cerradas en casa y en el coche; cambiarte de ropa después de estar al aire libre y ducharte antes de ir a dormir para eliminar el polen de la piel y el cabello; son comportamientos que te ayudarán a minimizar el impacto de la alergia.

Apoyar al sistema inmunológico: dormir bien, mantenerse hidratado y controlar el estrés pueden ayudar al cuerpo a manejar los desencadenantes de la alergia de manera más efectiva.

Concentración mucho más alta de lo normal

«A medida que cambia el clima, las fluctuaciones de temperatura y humedad en invierno pueden confundir a las plantas, que tienen un ciclo anual de polinización y crecimiento», afirma el doctor White. En la misma línea, Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, señalaba en unas declaraciones para Europa Press que las borrascas «sumado a las bajas temperaturas, frena la polinización, pero cuando el clima se estabilice, los niveles de polen podrían dispararse rápidamente».

En el futuro inmediato, esto anticipa una primavera con una concentración de polen mucho más alta de lo habitual, lo que supondrá «un desafío aún mayor para los pacientes alérgicos al polen». Las lluvias también han provocado un incremento de la humedad ambiental, favoreciendo la proliferación de hongos y ácaros del polvo. Estos factores complican las cosas todavía más para las personas alérgicas y asmáticas.

En cuanto a por qué sucede esto con cada vez más frecuencia e incluso afecta a zonas donde las alergias eran menos frecuentes, el doctor White señala varios puntos clave:

Inviernos más cálidos y cambios climáticos: Los inviernos más suaves implican menos heladas prolongadas que ralentizan el crecimiento de las plantas. Cuando las temperaturas suben antes, los árboles y las plantas empiezan a producir polen antes.

Niveles más altos de polen: Las plantas no solo liberan polen antes, sino que suelen liberar más. Esto se debe a que los niveles más altos de dióxido de carbono incrementan la producción de polen. Un mayor nivel de polen puede intensificar los síntomas.

Diferencias regionales: El momento de aparición de las alergias depende del lugar de residencia. Las regiones del sur y más cálidas suelen tener temporadas de polen más tempranas, mientras que en climas más fríos pueden comenzar más tarde; pero estas zonas frías también empiezan a ver adelantada su época de alergias.

Juan Carlos Miralles, presidente del Comité de Asma de la SEAIC, explica que «la alta humedad actúa como un desencadenante del asma alérgico. Al alterar la barrera epitelial de las vías respiratorias, dificulta el aclaramiento del moco y favorece la sensibilización a hongos y ácaros, desencadenando una cascada inflamatoria que puede agravar significativamente los síntomas asmáticos».

Según el especialista, este aumento sostenido de la humedad está creando un entorno especialmente favorable para las crisis asmáticas, sobre todo en pacientes sensibilizados a estos alérgenos ambientales.