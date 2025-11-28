El nutricionista Pablo Ojeda sobre el orden de las comidas: «Si comes primero verduras reduces los picos de glucosa»

A la hora de pensar en dietas o en alimentos saludables, solemos centrarnos más en el qué comemos que el cómo. Aunque una dieta equilibrada es la base de una buena salud, el orden en el que consumimos los alimentos puede afectar también a nuestra forma de procesarlos.

Pablo Ojeda es uno de los nutricionistas más reconocidos en medios de comunicación. Sus apariciones en programas de televisión como 'Más Vale Tarde' de la Sexta o 'Las Mañanas Kiss' de Kiss FM lo han convertido en una referencia en los trastornos de la conducta alimentaria como la obesidad.

En esta ocasión, el experto en nutrición explica a través de un vídeo en TikTok cómo el orden en el que consumimos los alimentos afecta a nuestro metabolismo.

Primero las verduras para reducir la glucosa

Ojeda señala que distintos estudios han relacionado el orden en el que se consumen los alimentos con cómo estos afectan a la absorción de distintos nutrientes. El experto informa de que empezando por las verduras «reduces hasta un 30% el pico de glucosa» posterior a la comida.

Según el divulgador, esto se produce porque las fibras de los vegetales «forman una barrera» en los intestinos y ralentizan la absorción del azúcar. Según su método, el 'Platojeda', lo siguiente que deberíamos consumir serían los fermentados, encargados de nutrir la microbiota.

En el orden de este plato elaborado por el nutricionista, el tercer alimento son las proteínas, que ponen «freno al hambre», seguidas de la grasa «para dar estabilidad emocional». Por último, el colaborador televisivo indica que debemos terminar por los hidratos.

Ojeda aclara que siguiendo este orden «reduce esos picos de insulina» que son los encargados de provocarnos antojos, asimismo, este orden «hace que almacenes menos grasa». El experto en nutrición termina su vídeo señalando que «no hace falta cambiar lo que comes», solo el orden en el que lo haces.