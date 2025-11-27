Clínica Torres convierte el Black Friday en una acción solidaria para la infancia vulnerable de Vigo

Este año, Clínica Torres ha decidido dar un giro solidario al Black Friday. En lugar de sumarse a las rebajas, la clínica destinará el 10% del importe de todos los tratamientos realizados entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre a un proyecto de prevención bucodental dirigido a niños y niñas en situación de vulnerabilidad en Vigo, en colaboración con la Asociación ARELA.

«Este Black Friday no hacemos descuentos. Damos sonrisas a los niños de Vigo. Nuestra labor es cuidar a las personas, y eso incluye también a quienes no pueden venir a una clínica como la nuestra», afirma el Dr. José Luis Torres, Director Médico de Clínica Torres.

La donación permitirá desarrollar actividades educativas sobre salud bucodental y entregar material de higiene dental a familias con escasos recursos.

Clínica Torres, con más de 30 años de experiencia, destaca por ofrecer garantía en todos los tratamientos, horario extendido de lunes a viernes de 8:00 a 21:30 para facilitar la conciliación, y servicio de urgencias. Su filosofía se basa en un compromiso firme: la salud no debería tener precio, pero sí garantía.

Desde Asociación ARELA valoran la iniciativa como un gesto de impacto real para la infancia en riesgo. «Estas alianzas permiten llegar donde no llegan los recursos públicos. Una campaña así supone salud, dignidad y esperanza para muchos menores», destaca su equipo.

Sobre Clínica Torres Centro odontológico de referencia en Vigo con más de tres décadas de experiencia, especializado en odontología avanzada, implantología, estética dental y atención integral. La clínica combina tecnología de vanguardia con una atención humana y cercana.