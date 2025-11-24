El hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, uno de los cinco centros en España capaz de eliminar trombos en arterias pulmonares con angioplastias

El hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo es el único de Galicia, y uno de los cinco de España, que desarrolla un programa de Angioplastia para el tratamiento de la Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. La Unidad Multidisciplinar de Atención a la Hipertensión Pulmonar junto con la Unidad de Hemodinámica del servicio de Cardiología llevan tratado con esta técnica a 12 pacientes de esta enfermedad.

Angioplastia con balón consiste en la introducción, a través de un catéter, de un balón para romper y eliminar los trombos de las arterias pulmonares. Se trata de una técnica compleja que requiere de 4 a 6 intervenciones por paciente. El procedimiento está indicado para los pacientes de esta HTP específica.

«Hoy en día somos el único hospital del noroeste peninsular acreditado para la realización de este tratamiento, con unos resultados muy satisfactorios. La angioplastia es una alternativa para pacientes que no se pueden someter la cirugía; reduce el riesgo de mortalidad y los pacientes ven mejorada su sintomatología y calidad de vida. La introducción de esta técnica en el Álvaro Cunqueiro evita que los pacientes tengan que desplazarse a Madrid, al Hospital 12 de octubre, para su realización» explican los coordinadores de la Unidad de Hipertensión Pulmonar, los doctores María Castro y David Dobarro.

Un tratamiento para una enfermedad rara y grave

La Hipertensión Arterial Pulmonar (HTP) es una 'enfermedad rara' y provoca un incremento de presión en las arterias pulmonares y su atención requiere de un trabajo multidisciplinar. En este sentido, la Unidad Multidisciplinar de Atención a la Hipertensión Pulmonar está coordinada por especialistas en neumología y cardiología, en colaboración con la Unidad de Hemodinámica y otros servicios.

En la consulta del Álvaro Cunqueiro se atienden a 150 pacientes anuales de toda Galicia. El síntoma más común que presentan los pacientes es la disnea (falta de aire).

La aparición de la HTP responde a múltiples causas, aunque las más frecuentes son las patologías cardíacas y pulmonares. Aunque existe un tipo de HTP que es curable, en la mayoría de los casos es una enfermedad crónica. Con todo, a día de hoy existen muchos tratamientos farmacológicos que mejoran la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes.

Un paciente agradecido

Francisco Rodríguez, uno de los pacientes a los que este año se les realizó esta técnica, se acercó hasta el hospital con su familia para manifestarle su agradecimiento al equipo médico.

Francisco, natural de A Gudiña (Ourense), se acercó hasta Vigo para mostrar su gratitud y explicar que gracias al tratamiento puede llevar una vida normal. Antes de esta interintervención, su estado de salud era delicado, con una fatiga crónica e importantes limitaciones a la hora de realizar actividades cotidianas.

El paciente también quiso resaltar el trato recibido y la cercanía que el equipo mostró durante toda su estancia hospitalaria.