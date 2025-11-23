José Abellán, cardiólogo: «Le estamos dando demasiada importancia al ejercicio de fuerza»

Es común escuchar que, a partir de los 40 años, los ejercicios de fuerza son fundamentales. Y es cierto, pero el cardiólogo del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, José Abellán, apunta a que quizás «le estamos dando demasiada importancia al ejercicio de fuerza»,

Cuidarse y practicar deporte es fundamental a cualquier edad, pero a medida que nos hacemos mayores, nuestro cuerpo necesita una mayor dedicación para poder mantenerse sano.

Si bien los ejercicios de fuerza nos ayudan a mantener la forma física y funcionan como prevención para combatir la pérdida de masa muscular y sus consecuencias, el divulgador señala que podríamos estar descuidando otros aspectos.

Nada sustituye al ejercicio aeróbico

En un vídeo subido a su cuenta de Instagram, el cardiólogo ha aclarado una idea muy extendida sobre la salud: «Una de las cosas que tienen que ver con ejercicio y salud y que creo que nos estamos equivocando es darle demasiada importancia al ejercicio de fuerza».

El sanitario explica que «hemos pasado de no considerar el ejercicio de fuerza a que parezca que es el único importante. Y nada más lejos de la realidad». En este sentido, Abellán asegura que el ejercicio aeróbico «no tiene tanto impacto en tus músculos, pero sí que hace otras cosas porque también ayudan a prevenir la diabetes y mejora el colesterol».

En el vídeo, se comenta que este tipo de ejercicio es bueno para nuestro corazón porque aumenta su volumen y su bombeo. Abellán indica que, si bien trabajar la fuerza tiene un impacto positivo, «sus ventajas no sustituyen a las del aeróbico».

A pesar de la defensa del ejercicio aeróbico, el médico defiende los beneficios de entrenar nuestra fuerza, señalando que mejora también la composición corporal, aumenta la sensibilidad a la insulina y previene la diabetes.