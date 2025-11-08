Jose Manuel Felices, médico, avisa de un problema al usar desodorante: «Puede simular un cáncer»
El doctor desmiente que el desodorante provoque cáncer, pero señala que su uso puede afectar a los resultados de una prueba médica
Los desodorantes son un complemento muy socorrido para nuestro día a día. No sustituyen a la higiene personal, pero ayudan a mantener un olor fresco durante todo el día. Sin embargo, el médico y profesor universitario, José Manuel Felices, recomienda no usarlo antes de realizar una prueba médica: «Puede simular un cáncer».
En un vídeo subido a sus redes sociales, el divulgador explica por qué sucede esto y desmiente que el uso de desodorantes sea cancerígeno ante la creciente preocupación que detecta en algunos círculos online
No lo uses antes de una mamografía
El doctor Felices explica que usar desodorante podría provocar que tengamos que repetir una mamografía, ya que su uso puede dejar restos de aluminio en nuestro cuerpo y, a la hora de hacer la prueba, estos restos pueden parecer microcalcificaciones, uno de los síntomas que alertan del cáncer de mama.
«Muchos desodorantes llevan aluminio que se queda en la piel y en la radiografía se ve como esos puntitos blancos», señala Felices. Como expone en el vídeo, el parecido de estos puntos a las microcalcificaciones «puede hacer que te llamemos para repetir la prueba. Vamos, un sustazo innecesario».
Aunque la recomendación es no utilizar desodorante ni cremas el día de la prueba, el médico da una recomendación en caso de olvidarlo: «Díselo a nuestros compañeros, los técnicos de imagen, que te darán una toallita para que te limpies».
Además, aprovecha el vídeo para desmentir la creencia de que este tipo de productos pueden provocar cáncer. Felices afirma que se trata de un supuesto muy estudiado, pero ninguna investigación ha encontrado la relación entre el desodorante y la patología. Aunque sí comenta que estos pueden provocar problemas cutáneos en algún caso, descarta la creencia que asocia el desodorante y el cáncer.
