Amara Aladel, médica, sobre la berberina: «Sirve para bajar unos kilos, perder grasa abdominal y mejorar el colesterol»

Los suplementos para perder peso se popularizan y multiplican sus ventas sin que los consumidores tengan muy claro si son o no efectivos. La berberina se ha convertido en uno de los más populares y la médica de urgencias y divulgadora, Amara Aladel, deja claro sus efectos: «Sirve para bajar unos kilos, perder grasa abdominal y mejorar el colesterol».

La berberina es un alcaloide natural presente en varias plantas de la familia de las Berberidáceas. Este compuesto, obtenido de las raíces o corteza de dichos arbustos, tiene una larga historia en la medicina tradicional china y ayurvédica gracias a sus propiedades terapéuticas. En la Unión Europea, se comercializa en forma de complementos alimenticios como cápsulas o comprimidos

Sus efectos le han ganado popularidad como el llamado 'Ozempic Natural', una alternativa vegetal que promete beneficios para la salud metabólica y la pérdida de peso. Sin embargo, no todo el mundo conoce el alcance de este suplemento, por eso la doctoro

Un suplemento efectivo, pero no milagroso

La berberina es un suplemento que genera muchas dudas, siendo la principal su efectividad. Aladel apunta que distintos estudios han demostrado que «sirve para bajar unos kilos, perder grasa abdominal y mejorar sobre todo el colesterol y los triglicéridos». Por otra parte, recalca que «no es un milagro, es un plus».

Sobre los posibles efectos adversos, la doctora señala que «suelen ser de tipo digestivo y normalmente son diarrea o estreñimiento», aunque matiza que estos se producen «si te pasas de la dosis» recomendada.

En cuanto a esta dosis, la divulgadora sitúa la cantidad diaria ideal entre los 900 mg y los 2 g. «Lo que recomiendo es tomar dos cápsulas de 800 mg antes de la comida principal», comenta Aladel. Asimismo, apunta que lo aconsejable es tomar este suplemento durante dos o tres meses para «ver cambios reales».

Además, explica que este suplemento puede consumirse cuando se padece hipotiroidismo y que es compatible con el consumo de Eutirox. Sin embargo, recalca que deben tomarse en momentos separados.