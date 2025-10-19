¿Sabías que tu cuerpo acelera el envejecimiento a los 50? La sorprendente 'tormenta molecular' que lo impulsa

El envejecimiento se ha convertido en una de las principales preocupaciones en cuanto a la salud. Una esperanza de vida cada vez mayor hace que prestemos más atención a cómo nos hacemos mayores y por qué sucede esto. Un estudio, publicado en la revista científica Cell, apunta a una 'tormenta molecular' que acelera el envejecimiento a partir de cumplir los 50.

El estudio, publicado en julio de este año, descubrió que, al observar los cambios proteicos relacionados con el envejecimiento, se puede comprobar una aceleración del envejecimiento de órganos y tejidos alrededor de los 50 años. En estos cambios, los investigadores comprobaron que la expresión 48 proteínas relacionadas con enfermedades como las cardiovasculares o la enfermedad del hígado graso, aumentaban con la edad.

Como recoge el portal de información médica estadounidense, Medical News Today (MNT), estos datos refuerzan las conclusiones de estudios anteriores en los que se asegura que el envejecimiento humano no ocurre necesariamente al mismo ritmo a lo largo de la vida.

Un 'atlas' del envejecimiento

MNT recoge las declaraciones del doctor Guang-Hui Liu, investigador en medicina regenerativa de la Academia China de Ciencias y autor del estudio. Para este proyecto, los investigadores analizaron 516 muestras de 13 tipos de tejidos humanos, obtenidas de 76 donantes de órganos de entre 14 y 68 años que fallecieron a causa de una lesión cerebral traumática.

Los tejidos incluían muestras cardiovasculares, digestivas, respiratorias, endocrinas y músculo-esqueléticas, así como muestras del sistema inmunitario, de piel y de sangre. Con estas muestras, documentaron los tipos de proteínas presentes en órganos y tejidos, lo que les permitió crear lo que Liu denominó como «un atlas proteómico del envejecimiento» que abarca 50 años de vida humana.

Gracias a este 'atlas', los investigadores descubrieron que los mayores cambios en los órganos y tejidos del cuerpo parecen ocurrir alrededor de los 50 años. «La edad de 45 a 55 años se identifica como un punto de inflexión clave: la mayoría de los proteomas de los órganos experimentan una 'tormenta en cascada molecular', con un aumento explosivo de las proteínas con expresión diferencial, lo que marca este intervalo como la ventana de transición biológica crítica para el envejecimiento sistémico multiorgánico», señala Liu.

Sobre el aumento de la expresión de proteínas vinculadas con enfermedades Liu aclara: «El envejecimiento de los órganos es la esencia de las enfermedades crónicas humanas; cada enfermedad geriátrica es simplemente una manifestación específica de este envejecimiento orgánico subyacente».