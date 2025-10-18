Así puedes solicitar un dentista gratis en Galicia desde hoy para todos los que cumplan estos requisitos

Desde el inicio de 2025, puedes solicitar tratamientos dentales gratuitos para los colectivos más vulnerables. Esta medida se enmarca en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 del Ministerio de Sanidad.

Con este programa se busca garantizar la equidad de acceso a la salud bucodental acercando los tratamientos de elevado coste a quienes no podían costearlos. La medida se alinea con el Plan de Acción Mundial sobre Salud Bucodental de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este plan trata de mejorar la calidad de vida de grupos prioritarios como embarazadas, pacientes oncológicos, personas mayores y niños. Sin embargo, muchas personas desconocen los requisitos para poder pedir esta ayuda.

¿Quién puede solicitar un dentista gratis?

El principal requisito para solicitar la ayuda es estar empadronado en España y tener una tarjeta sanitaria en vigor, pero algunos grupos tienen prioridad. Estos grupos son: menores de 14 años, embarazadas, personas con discapacidad, pacientes oncológicos y adultos cuyos ingresos no alcancen ciertos umbrales económicos.

En el caso de la ayuda para adultos, se plantean medidas preventivas y educativas que fomentan la salud bucodental. Los servicios incluyen intervenciones como exodoncias, fármacos para patologías bucodentales, biopsias, educación y difusión de medidas higiénicas y dietéticas.

Por otra parte, para los mayores de 65 años se incluyen tratamientos específicos como la aplicación de sustancias remineralizantes tras limpiezas dentales y medidas para prevenir el deterioro oral.

¿Qué cubre en otros pacientes?

El plan incluye distintas prestaciones para los diferentes grupos preferentes:

Menores de 14 años: revisiones periódicas, sustancias remineralizantes para prevenir caries, empastes, estabilización y ferulización de dientes afectados por traumatismos.

Embarazadas: exploración clínica, revisión odontológica en el primer trimestre, limpiezas dentales y consejos sobre la salud bucodental del bebé.

Pacientes oncológicos: exploraciones preventivas y terapéuticas, limpiezas dentales y prevención de lesiones derivadas de tratamientos para el cáncer.

Servicios que no cubre la ayuda

Aunque el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 supone un avance en la democratización de la salud bucal, no cubre algunos servicios como los que tienen fines únicamente estéticos, las prótesis dentales, ortodoncias o obturaciones definitivas.