Una reputada farmacéutica advierte: este pequeño error está detrás de muchos problemas de vejiga

La función de la vejiga es esencial para la salud de nuestro sistema. No solo almacena la orina, también facilita la eliminación de desechos, por lo que cualquier molestia que notemos en ella debe ponernos en alerta. La farmacéutica y profesora universitaria de la Kingston University de Londres, Dipa Kamdar, señala que «muchos problemas de vejiga se pueden prevenir y están relacionados con hábitos cotidianos».

El cáncer de vejiga es uno de los cinco tumores más frecuentes, con unos 22.000 diagnósticos nuevos cada año solo en España, especialmente en hombres -con cuatro veces más de probabilidades que las mujeres- y personas fumadoras.

Más allá de la enfermedad, los problemas de vejiga pueden acarrear incontinencia urinaria e infecciones recurrentes, por lo que mantener hábitos saludables resulta clave a la hora de garantizar su buen funcionamiento.

Las causas de los problemas de vejiga: malos hábitos y mala alimentación

En un artículo publicado en el medio académico The Conversation, Kamdar apunta seis hábitos diarios que debilitan nuestra vejiga y favorecen la aparición de enfermedades. El primero de ellos es aguantar las ganas de orinar demasiado tiempo; esto debilita los músculos de la vejiga, dificulta el vaciado y favorece la proliferación de bacterias.

La recomendación es evacuar cada tres o cuatro horas y mantener una hidratación adecuada para garantizar este ritmo. En cuanto a las cantidades, lo ideal es consumir entre litro y medio y dos litros de agua para diluir la orina, pero tampoco es bueno exceder esas cantidades.

En cuanto a la alimentación, el consumo excesivo de cafeína, alcohol y tabaco está muy relacionado con una peor salud de la vejiga. Tanto el alcohol como el café actúan como diuréticos y ambos irritan el revestimiento vesical, lo que nos puede provocar más urgencia cada vez que tengamos ganas de orinar. Sobre el tabaco, la experta apunta que las toxinas que introduce en nuestro cuerpo se eliminan al miccionar, dañando el revestimiento de la zona y multiplicando por cuatro el riesgo de desarrollar cáncer de vejiga.

Limitar el consumo de alimentos irritantes como bebidas carbonatadas o aquellos que contienen edulcorantes artificiales, así como mantener un peso adecuado, ayuda a que el sistema funcione como debe. Por último, Kamdar incide en la importancia de la higiene íntima en nuestra salud urinaria. El uso de jabones no agresivos, limpiarse de adelante hacia atrás y orinar después de mantener relaciones sexuales puede reducir en gran medida el riesgo de infección.