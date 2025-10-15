José Abellán, cardiólogo, sobre las bebidas energéticas que Galicia quiere prohibir a los menores: «Me parece un alimento a evitar»

Galicia será la primera comunidad autónoma en prohibir las bebidas energéticas, equiparándolas al alcohol. El cardiólogo José Abellán, uno de los divulgadores más populares en redes con más de 500.000 seguidores en Instagram, asegura que estas bebidas le parecen «innecesarias» y que su consumo puede afectar en el desarrollo de los menores.

Las restricciones de estas bebidas a los menores han generado una reacción en bloque de los supermercados, las grandes cadenas de distribución, la patronal gallega o los fabricantes de bebidas energéticas contra la Xunta afirmando que no hay pruebas de que sean adictivas y que no se pueden equiparar a productos como el tabaco o el alcohol.

Durante su intervención en el pódcast 'The Wild Project', el cardiólogo expresó su opinión sobre este tipo de productos y por qué desaconseja su consumo.

Un alimento innecesario que puede cambiar la percepción del sabor

En el programa el cardiólogo apunta que no le parece recomendable consumir siquiera una al día y la tilda de «producto a evitar» y apunta que «en gente joven, que está aún educando su cerebro a los sabores [...] desregula tu sistema del dulce» afectando a tu percepción de los alimentos.

«Me parecen innecesarias», afirma Abellán. Aunque señala que, según los estudios de instituciones especializadas de Europa y EE. UU., «todos los componentes que tenían las bebidas energéticas eran legales y estaban en dosis legales que no habían demostrado perjuicio a la salud humana».

Además, el médico pone el foco en que «el peligro» está en las cantidades, haciendo referencia al tamaño y capacidad de los botes en los que se comercializan. Con latas de 500 mililitros en los que puede haber hasta 160 mg de cafeína, «te puedes pasar» del consumo recomendado con facilidad.

El debate de la prohibición de bebidas energéticas a menores en Galicia

El Parlamento gallego avanza en la aprobación de la Lei de Protección da Saúde das Persoas Menores e Prevención das Conductas Adictivas que, como principales novedades entre las muchas que incorpora, tiene las de prohibir a los menores de edad la compra y el consumo de bebidas energéticas y de cigarrillos electrónicos, equiparando estos al alcohol y al tabaco, respectivamente.

La norma, impulsada por el Partido Popular, contará con el apoyo de BNG y PSOE, aunque no estará exento de duras críticas a la Xunta por su falta de ambición y concreción a la hora de elaborar este texto.

Entre quienes firman las alegaciones están la Asociación de Fabricantes de Bebidas Refrescantes, Power Drinks, la Asociación Grandes de España de Distribución, Mercadona, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, Energy Drinks, Monster, La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, la patronal de bebidas suaves de Europa (Unesda), la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas o la propia CEG.

Muchas, por no decir todas, de las alegaciones presentadas contra el proyecto de ley son asumidas por la patronal gallega, entre ellas la de que no existe una evidencia científica de que generen adicción y que eso provoca, al restringir su venta y consumo, indudables consecuencias sobre el consumidor e induce a la confusión. Eso sin contar que rompe con la unidad de comercio, porque en el resto de España operan con normalidad.