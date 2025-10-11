En 30 minutos y sin gafas: así funcionan las nuevas gotas que corrigen la presbicia

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado la venta al público de un medicamento que podría ayudar a quienes sufren presbicia. El fármaco consiste en unas gotas oculares que permiten al ojo ver de cerca durante 10 horas con solo una aplicación al día.

Estas gotas, que se conocen como Vizz, han sido creadas por la farmacéutica LENZ Therapeutics y se espera que lleguen a las tiendas a finales de este mismo año. Se trataría del primer tratamiento que logra solucionar la presbicia, una afectación del ojo asociada al envejecimiento y que cada vez aparece antes por el uso de las pantallas.

Como explican desde LENZ, al aplicarse sobre el ojo contrae la pupila gracias a la acelidina. Similar a lo que ocurre con el diafragma de una cámara al cerrarse, la pupila contraída permite enfocar objetos cercanos con mayor nitidez sin afectar de forma significativa los músculos de enfoque del ojo.

10 horas sin presbicia para millones de personas

La luz verde a este medicamento llega después de tres ensayos clínicos rigurosos en los que se evaluó la seguridad y eficacia del fármaco en más de 500 participantes a lo largo de varios meses.

En LENZ señalan que los primeros ensayos con Vizz mostraron resultados positivos: en solo 30 minutos desde su aplicación mejora la visión cercana y su efecto dura hasta diez horas con una sola aplicación al día.

La compañía apunta que «la mayoría de las reacciones adversas fueron leves, transitorias y se resolvieron por sí solas». Entre los participantes de la prueba, el 20% aseguró sentir irritación en los ojos, el 16% sintió tener visión tenue y el 13% dolor de cabeza.

El presidente y consejero delegado de LENZ, Eef Schimmelpennink, afirma que la aprobación de Vizz «es un momento decisivo para LENZ y representa una mejora transformadora» para millones de personas en Estados Unidos. Por el momento, la empresa trabaja en establecer asociaciones con Canadá y China, pero no ha anunciado planes para llegar a Europa.

Una afectación que cada vez se sufre antes

La presbicia es inevitable. Al envejecer, el cristalino de nuestro ojo se endurece y pierde la capacidad de cambiar de forma para enfocar elementos cercanos. La mayoría de pacientes de presbicia empiezan a notar sus efectos entre los 40 y los 45 años, momento en el que la mayoría de personas empiezan a utilizar gafas para leer o trabajar.

Según el Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia, empezamos a ver este deterioro en personas de entre 30 y 40 años. Los expertos apuntan a que este desgaste acelerado podría estar relacionado con el aumento de las tareas visuales en la etapa laboral, en concreto, el uso excesivo y prolongado de dispositivos electrónicos, como los smartphones, tablets o portátiles.