Manuel Viso, médico gallego: «Saltarse el desayuno o la cena podría dañar tus huesos»

La alimentación juega un papel fundamental en el cuidado de nuestra salud, pero no todo el mundo sabe el papel que juega a la hora cuidar nuestros huesos y la importancia de mantener un buen horario de comidas. Sobre esto, el doctor gallego especialista en Urgencias y hematología, Manuel Viso, advierte: «Saltarse el desayuno o la cena podría dañar tus huesos».

El médico, coordinador de la Unidad de Nutrición y colaborador del Servicio de Medicina Interna en el Hospital de San Rafael, explica en un vídeo subido a la plataforma TikTok que lo que comemos y la forma en la que lo hacemos puede ser clave a la hora de prevenir y tratar una enfermedad como la osteoporosis.

Para explicar cómo influyen el desayuno y la cena en esta enfermedad, el divulgador echa mano de un estudio realizado en Japón que analiza el impacto de los hábitos de comida

La importancia de no saltarse el desayuno y la cena

La osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos al reducir su masa y calidad, aumentando el riesgo de fracturas. Como explica Viso, en su publicación, esta patología «suele afectar más a mujeres posmenopáusicas, aunque también puede darse en hombres y personas con factores de riesgo».

El estudio, tras realizar el seguimiento de los hábitos alimentarios de 927.000 personas, concluyó que quienes no desayunaban al menos tres veces por semana incrementaban el riesgo de fracturas por osteoporosis y un 18%. «Si además cenaban tarde el riesgo aumentaba hasta el 23%», señala el médico.

El divulgador apunta que «no es solo la leche o el calcio lo que cuida de tus huesos, también nuestros horarios y nuestro estilo de vida». Según Viso, «aquellos que fumaban, consumían alcohol o dormían mal, su riesgo aún era mayor», y es que el estudio sugiere una relación entre el empeoramiento de la enfermedad y la alteración de los ritmos circadianos.

El sanitario expone los factores que aumentan el riesgo de padecer osteoporosis basándose en el estudio y asevera que «si cenas tarde y además te vas enseguida a cama, tu cuerpo no asimila adecuadamente los nutrientes para formar hueso». Además, «no desayunar aumenta el cortisol» lo que se relaciona con el estrés y la pérdida densidad ósea a largo plazo.

El doctor Viso tiene clara la receta: «Mantén horario de comida regular, cena antes de las 8 de la tarde y, por lo menos, no pases de las 9». Para ello, recomienda una dieta rica en calcio y otras vitaminas como la D y K, así como en magnesio, y recuerda: «La osteoporosis se previene con un buen estilo de vida».