El motivo por el que debes quitar la leche de la puerta de la nevera: «Es la zona más expuesta»

La colocación de los alimentos en la nevera es una actividad cotidiana que puede tener más enjundia de lo que creemos. La forma en la que guardamos los productos afecta a su conservación y, en el caso de productos perecederos como la leche, esto gana importancia.

La experta en limpieza y trucos del hogar Elisabet Jiménez, con más de 500.000 seguidores en Instagram, ha compartido un tutorial sobre cómo se deben colocar la comida en un frigorífico para mejorar su conservación. Sus consejos son de lo más relevadores y desmienten algunas de las prácticas más habituales, como la de colocar los bricks de leche en la puerta: «Es la zona más expuesta a variaciones de temperatura».

Para conocer la colocación correcta de cada alimento, la influencer de trucos del hogar ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram explicando el mejor lugar para cada tipo de producto.

Dónde colocar los lácteos

Según Jiménez, encargada de la cuenta @huele.a.limpio en redes sociales, «cada alimento tiene un sitio específico dentro de la nevera para su correcta conservación». En la primera balda, la más pegada al techo de la máquina, debes colocar los tuppers y las comidas precocinadas.

El lugar de los productos lácteos es el segundo estante de la nevera. Es decir, nada de bricks de leche en la puerta: el método de la experta es apilar los envases en la balda. Allí también deposita los yogures o el queso fresco.

En cuanto a los las carnes y derivados de esta, la mejor posición para conservarlos de forma efectiva es la tercera balda. Por último, el cajón de la nevera es el espacio en el que debemos guardar la fruta y la verdura, aunque también podemos guardar algo en los estantes más bajos si no tenemos espacio en el cajón.

¿Qué podemos colocar en la puerta del frigorífico?

Si como señala la especialista en trucos de limpieza y hogar, la puerta es la zona más expuesta a los cambios de temperatura, esta zona es la óptima para colocar los productos no perecederos, como las mermeladas, las salsas o las bebidas.

Con estas indicaciones, lo que coloquemos en nuestra nevera podrá durar más tiempo en mejores condiciones, lo que puede ayudarnos a ahorrar algo de dinero y tirar menos comida.