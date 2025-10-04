Un estudio desvela los peligros de beber cerveza sin alcohol todos los días

La cerveza es una de las bebidas favoritas del verano. Aunque siempre se recomienda un consumo moderado, muchas personas optan por las versiones sin alcohol para tomarla sin riesgo todos los días.

Sin embargo, un estudio publicado en la plataforma científica, Nutrients, revela que esta bebida puede conllevar más peligros para nuestra salud de los que creíamos.

Ante un aumento en el consumo de cerveza sin alcohol o 0,0 %, un equipo de investigadores decidió analizar a dos grupos de personas para averiguar el impacto de esta bebida en nuestro sistema.

El alcohol no es el único peligro de la cerveza

El estudio analizó los resultados de un grupo que consumía a diario unos 660 ml de cerveza sin alcohol y los de otro que bebía única y exclusivamente agua.

Los resultados comparados de los análisis muestran que el alcohol no es el único peligro de la cerveza, ya que las variedades que no lo llevan tienen un alto contenido calórico, así como azúcares y edulcorantes añadidos.

Los análisis de las personas que consumían la cerveza sin alcohol indicaban un aumento de la glucemia, de los triglicéridos y colesterol LDL, así como un mayor riesgo de acabar padeciendo diabetes tipo II. Además, aquellas cervezas que contaban con saborizantes de limón o naranja resultaban aún más perjudiciales para la salud.

«Los hallazgos revelaron que la cerveza mixta aumentó la glucosa y los triglicéridos en ayunas, y la cerveza de trigo aumentó la insulina, el péptido C y los triglicéridos. La ingesta de pilsener y agua disminuyó los niveles de colesterol y LDL sin afectar significativamente el metabolismo de la glucosa», concluye el estudio.