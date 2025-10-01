Los ejercicios de fuerza que todo jubilado gallego debería hacer después de los 60, según la Escuela Europea del Deporte

Mantener un mínimo de actividad física es un elemento esencial para mantenerse sano en cualquier momento de la vida, pero el deporte gana especial importancia a media que nos hacemos mayores.

La Escuela Europea del Deporte señala que la práctica de ejercicios de fuerza en personas mayores de 60 años tiene múltiples beneficios para la salud. Entre otros, afirman que estas actividades ayudan al mantenimiento de la masa muscular o favorecen la prevención de enfermedades crónicas.

El ejercicio favorece un buen envejecimiento, no solo mejora la movilidad y reduce el riesgo de lesiones, también sirve como barrera para otros padecimientos como las enfermedades cardíacas.

Ejercicios de fuerza para hacer a partir de los 60

La institución asegura que lo ideal es que los mayores de 60 años realicen entre dos y tres sesiones de ejercicios de fuerza a la semana, haciendo hincapié en la importancia de dejar un día de descanso entre entrenamientos. Estas sesiones deben durar entre 30 y 45 minutos, trabajando los músculos principales sin sobrecargarlos.

Este ritmo permitirá que los músculos se recuperen y se puedan adaptar de manera adecuada al ejercicio, lo que favorecerá el progreso y reducirá el riesgo de lesiones. Para obtener resultados, la Escuela recomienda trabajar con pesas ligeras, bandas elásticas o utilizar el propio peso corporal.

La rutina recomendada se desarrollaría de la siguiente manera: primero, un calentamiento de diez minutos (caminar, estiramientos o movimientos articulares suaves), después, escoger entre cinco y siete ejercicios que incluyan sentadillas, flexiones de pared, elevaciones de talones, prensa de piernas en máquina o remo con bandas elásticas. Cada ejercicio debe realizarse en una o dos series de 10 a 12 repeticiones.

Una de las claves para que el entrenamiento sea efectivo es incrementar la dificultad progresivamente a medida que mejoren las capacidades físicas, así como bajar la intensidad cuando lo necesites o parar la actividad si sientes dolor o malestar.

Impacto del ejercicio en los adultos mayores

Aumentar la fuerza de los músculos supone un gran impacto positivo en los adultos mayores, en particular en quienes pasan los 60 años. Conservar la masa muscular facilita actividades diarias como subir escaleras, levantarse de una silla u otras actividades que, al perder fuerza, limitan nuestra autonomía.

Según la Escuela Europea, mantener una rutina adaptada a nuestras capacidades nos puede ayudar a fortalecer los huesos, mejorar la postura y aumentar la movilidad. En el día a día esto se traduce en evitar caídas y lograr un mejor envejecimiento que el que proporciona una vida sedentaria.

Además, desde la organización señalan que la actividad física debe complementarse con una alimentación adecuada y rica en proteínas, un elemento clave en el desarrollo muscular.