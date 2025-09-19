Qué es el Orforglipron: la alternativa al Ozempic que se consume en pastillas y que podría llegar a Galicia

La irrupción de Ozempic como forma efectiva y rápida de perder peso ha revolucionado el abordaje de la obesidad. Aunque originalmente se utilizaba como medicamento para combatir la diabetes tipo 2, este fármaco inyectable ha sido utilizado por miles de personas que buscaban adelgazar. Ahora, Ozempic tiene un nuevo rival: Orforglipron, una pastilla capaz de lograr los mismos resultados sin necesidad de pincharse.

Esta pastilla desarrollada por la farmacéutica Lilly forma parte de la familia de los agonistas del receptor GLP-1, al igual que Ozempic. Su principal ventaja es la comodidad de poder administrarlo por vía oral. Durante su último ensayo clínico de fase 3 se ha demostrado que su eficacia es comparable a la de medicamentos similares inyectables.

Aunque los resultados por ahora son buenos, todavía debe pasar por distintos controles para llegar a las farmacias de Galicia y el resto de España. Además, tiene algunas diferencias sustanciales respecto al Ozempic.

Agonistas del GLP-1: la revolución de la diabetes y la obesidad

Los fármacos agonistas de la hormona GLP-1 (Orforglipron, Ozempic, Saxenda) tienen un funcionamiento similar: imitan la función de dicha hormona y estimulan la producción de insulina cuando los niveles de glucosa en sangre comienza a elevarse tras una comida. Esta característica es lo los ha convertido en un medicamento revolucionario para combatir la diabetes tipo 2.

Sin embargo, en los últimos años se ha descubierto que no solo sirve para esa enfermedad, también ayuda a perder peso. Los investigadores todavía desconocen por qué estos medicamentos controlan el apetito, pero su capacidad de aumentar la sensación de saciedad los han convertido en la punta de lanza en el tratamiento de trastornos metabólicos.

Además, cada vez más estudios señalan que estos fármacos pueden reducir el riesgo de sufrir patologías cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca o el ictus. En España, las autoridades reguladoras valoran su aplicación, pero insisten en que su consumo debe ir acompañado de dieta y un estilo de vida activo.

Las posibilidades del Orforglipron

La publicación científica The New England Journal of Medicine ha publicado los resultados del ensayo ATTAIN-1. Esta prueba asignó de manera aleatoria un tratamiento de Orforglipron en dosis de 6, 12 o 36 mg o bien un placebo a 3127 adultos con obesidad y sobrepeso. Además de la medicación, se les aconsejaba llevar una dieta y practicar deporte.

Tras 72 semanas de ensayo, los individuos que recibieron la dosis de 36 mg perdieron un 12,4% de peso corporal de media (una media de 12,4 kilos), mientras que los que recibieron placebo solo redujeron su peso en un 0,9% (cerca de un kilo). Asimismo, los pacientes mejoraron los resultados en los marcadores de riesgo cardiovascular, incluyendo factores como el colesterol no HDL o los triglicéridos.

Estos resultados son similares a los de otros agonistas del receptor GLP-1. En cuanto a los efectos secundarios, los más comunes han sido la diarrea, vómitos y estreñimiento.

Posibles riesgos de los tratamientos orales

Algunos expertos señalan que la terapia oral resulta muy atractiva frente a la barrera psicológica que suponen las inyecciones. Sin embargo, como señala el doctor del departamento de Endocrinología y Medicina del Metabolismo Charité-Universitätsmedizin de Berlín, Stefan Kabisch, en una noticia publicada en el portal Medscape: «Las personas con un índice de masa corporal ligeramente elevado, que no requieren tratamiento (sobre todo personas mayores) podrían verse empujadas a perder peso sin ningún beneficio en términos metabólicos o de longevidad».

Además, el investigador comenta que el precio del Orforglipron determinará lo común y extendido que pueda ser su uso. Por parte de la farmacéutica, Lilly ha anunciado que planean enviar la documentación del fármaco a las agencias reguladoras a nivel mundial a finales de este mismo año.