Galicia anuncia la fecha para la campaña de vacunación 2025-2026 contra gripe y Covid

Galicia prepara el inicio de su campaña anual de vacunación frente a la gripe y la Covid-19. La Consellería de Sanidade de la Xunta anuncia que la campaña de 2025 arrancará el próximo lunes 29 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre.

El objetivo de esta campaña es reforzar la protección de los gallegoscontra estas enfermedades. Este año, ponen el foco en ampliar la cobertura entre los más jóvenes y los mayores de la comunidad.

Como anunció en rueda de prensa el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, el coste de la campaña de este año será de 11 millones de euros.

Más población vacunada y programa de vacunación escolar

La principal novedad de la campaña es la extensión de la vacuna antigripal a la población hasta los 11 años. Para los niños, la vacunación iniciará el próximo 13 de octubre en los centros de salud. Desde esa misma fecha, también se implantará un programa piloto de vacunación escolar, dirigida a alumnos desde los 24 meses hasta los nacidos en 2014.

Por otra parte, la Xunta amplía la administración de vacunas de alta carga a la población de entre 70 y 79 años. Los mayores de 80 años, residentes en centros sociosanitarios y personas inmunodeprimidas seguirán recibiendo una dosis reforzada.

Los centros de salud serán el punto principal de vacunación. Este año el Servizo Galego de Saúde (Sergas) descarta habilitar grandes recintos para la vacunación. La pauta de vacunación se mantiene en una dosis para la gripe y otra para la Covid-19, pudiendo administrarse ambas en un mismo día.

Los mayores de 60 años y los niños desde los 6 meses hasta los 11 años serán citados a través de un SMS. El resto de grupos de riesgo podrán solicitar su cita a través de la aplicación del Sergas.