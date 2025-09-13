Un oncólogo estadounidense rebate tres mitos populares sobre la salud: «No alimenta al cáncer»

En un momento en el que las redes sociales nos bombardean constantemente con información, proliferan datos y recomendaciones que no siempre nos paramos a verificar y que muchas veces son falsas.

El mundo de la salud también sufre esta proliferación de bulos y 'fake news' que demonizan alimentos o recomiendan soluciones mágicas a distintos problemas sin tener una base científica.

Ante esta oleada de desinformación, lo mejor es recurrir a los expertos. El oncólogo e investigador, Yousuf Zafar, desmiente tres mitos modernos sobre la salud a través de un vídeo en TikTok.

Ni el agua alcalina tan buena ni el azúcar tan malo

El especialista presenta en sus «tres cosas que no recomendaría» como oncólogo empezando por el agua alcalina. Esta agua contiene un pH más elevado que el del agua corriente y son muchos los influencers que la recomiendan porque, aseguran, te ayuda a cambiar el pH de tu cuerpo.

El doctor Zafar es tajante sobre el agua alcalina:«Si pudieses cambiar el pH de tu sangre con algo que comas o bebas, estarías en la UCI». El divulgador afirma que nuestros pulmones y riñones «son demasiado inteligentes para eso» y que esta bebida no produce ningún cambio.

En segundo lugar, el investigador desaconseja los zumos. Si bien es cierto que las frutas y verduras son sanos, la tendencia actual de convertirlas en zumo «elimina toda la fibra y otros nutrientes saludables».

Por último, Zafar lanza un mensaje controvertido y asegura que no recomienda «eliminar el azúcar de tu dieta» a los pacientes oncológicos. El doctor desmiente uno de los mitos más extendidos sobre esta enfermedad: «el azúcar no alimenta el cáncer».

Como explica el sanitario, graduado por la universidad de Duke, aunque eliminemos los carbohidratos de nuestra dieta, «las células cancerígenas crearán más carbohidratos a partir de grasas y proteínas». En este sentido, Zafar recomienda que sigamos una dieta equilibrada que nos ayude a mantener nuestro peso y tolerar la quimioterapia.