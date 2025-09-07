Xevi Verdaguer, nutricionista: «Para tener buena salud, hay que expulsar entre 12 y 25 gases al día»

Fue el primer catalán en introducir la psiconeuroinmunología (PNI), una disciplina no reglada que estudia la interacción entre los procesos psíquicos y los sistemas inmune, endocrino y nervioso. Los postulados de Xevi Verdaguer (Olot, 1975), autor de 'Tu salud empieza aquí' (Grijalbo), provocan alergia en un sector de la medicina, pero hay médicos en su equipo, no tiene huecos en la agenda en un año y ha reseteado la salud de gente como Sílvia Abril, Vanesa Lorenzo, Gemma Mengual y Luis Enrique.

¿Venimos muy perjudicados del veraneo?

Veo casos de deshidratación. Aumenta el cortisol –la 'hormona del estrés'–, que puede generar problemas digestivos, contracturas, irritabilidad y ciclos menstruales irregulares.

¿Y eso cómo se detecta?

Lo sabes porque cuando vas a orinar, el pis sale oscuro –por concentración de toxinas–, o transparente, porque al beber mucho, de golpe, el cerebro ve un peligro de desequilibrio en la osmolaridad y te hace mear rápido lo bebido (el agua no se absorbe hasta que pasan dos horas). Para devolver las deudas con el hipotálamo, al levantarse, hay que beber agua que contenga minerales y tomar frutas como la sandía y el melón. La orina debe salir amarilla clara.

Sigamos con los asuntos internos. Su libro empieza por 'el viaje de un pedo'.

¡Importantísimo! Los alimentos interactúan con bacterias, arqueas y parásitos y generan gases. Fabricamos alrededor de un litro cada día, y deben salir. Para una buena salud, hay que expulsar entre 12 y 25 gases al día (entre 4.000 y 9.000 al año).

¿Tantos?

Sí. La gente que ingiere alimentos fermentados y suficiente fibra tienen una mayor cantidad de marcadores antiinflamatorios y sus gases –con más metano e hidrógeno– no huelen mal. Los de quienes toman mucha proteína de origen animal contienen azufre y sí huelen. En exceso, sufren problemas de dolor crónico, migrañas, presión arterial baja. Los gases y la microbiota intestinal son un gran predictor de la salud presente y futura.

¿Las heces también son un libro abierto?

Analizando las cacas, sé cómo está la microbiota intestinal. Según la escala de heces de Bristol, hay siete tipos. Las 1 y 2 corresponden a quienes tienen tendencia al estreñimiento, las 5, 6 y 7 son más pastosas o explosivas. En los niveles 3 y 4, los óptimos, son 'churros' alargados de color marronoso que se hunden. La flotabilidad es importante.

Violento preguntar por eso, ¿no?

¡En absoluto! Sabemos que en las heces que flotan hay un exceso de metano, asociado a migrañas, depresión, menor tolerancia al estrés, dolor crónico y fibromialgia. Necesitamos antibióticos para reducir las arqueas –microorganismos que fabrican metano–, o aumentar la bilis –nuestro antibiótico natural– ingiriendo verduras amargas y grasas saludables. Por ejemplo, en vez del cuenco de fruta y cereales en el desayuno, están indicados huevos o aguacate, y un café con ghee o aceite de coco. Al día siguiente, el churro se hunde.

¿Alguna clave menos... escatológica?

La nutrición, el descanso, la conexión social, el ejercicio físico y el buen descanso nocturno son los pilares de la salud. Basta con hacer análisis de saliva, orina, heces, sangre y poder pagar la fiesta. Esto último es lo que más me preocupa. Por eso escribo libros, para poner a disposición de todos lo que sé.

Pues prosiga con lo que sabe.

Es importante la luz. El día empieza cuando sale el sol –necesario para fabricar dopamina y noradrenalina– y termina cuando se pone, momento en que se activa el parasimpático, que nos ayuda a desinflamar el cerebro. Pero las luces LED, los móviles, los ordenadores y las teles tienen una longitud de onda que informa al hipotálamo que el día es más largo, y se altera el ritmo circadiano. La luz azul –importante de día– no es saludable cuando oscurece. Para tener una buena asignación energética, hay que seguir las órdenes de la mañana y de la noche. Luz, comida e interacción social son órdenes que ayudan al descanso nocturno.

¿Existen alimentos 'top'?

Hay órganos que trabajan de día y otros, de noche, y no existen nutrientes para que todo funcione a la vez. Si al levantarte tomas un café, no te saltas el desayuno y haces ejercicio, el hipotálamo entiende que de noche hará al revés. También es bueno exponerse al frío, ese que pone la piel de gallina.

No fastidie.

Se activa la grasa parda, cuya función es la termogénesis. Exponer al frío los labios, la planta de los pies y las palmas de las manos, donde más terminaciones nerviosas tenemos, informa al cerebro de que hay que aumentar la temperatura corporal y las hormonas del estrés. Si la grasa parda no se activa, por estar gordo, delgado o vivir eternamente a 21 grados, no quemas glucosa y grasas de forma natural. También los bajan el cenar temprano. Y al dormir, el cerebro se debe enfriar cuatro grados, para hacer una buena limpieza de tóxicos y mejorar el sistema inmunitario.