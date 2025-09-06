La advertencia de la farmacéutica Reme Navarro: «Si duermes del lado derecho, lo estás haciendo mal»

Conseguir un buen descanso nos ayuda a mantener una buena salud, y es que son cada vez más los expertos que divulgan sobre los beneficios de dormir bien para nuestro organismo.

La alimentación, los hábitos diarios o las condiciones en las que está el espacio en el que dormimos parecen determinar la calidad del sueño, pero no es lo único. Nuestra postura para dormir podría tener también un impacto en nuestro bienestar.

Para explicar esta cuestión, la farmacéutica y nutricionista, Reme Navarro, lanza un vídeo en la plataforma TikTok en el que explica de qué lado deberías dormir por las noches.

No duermas del lado derecho

La divulgadora es clara: «Si duermes del lado derecho, lo estás haciendo mal». Y es que, según Navarro, «dormir del lado izquierdo tiene muchísimos beneficios» para nuestra salud.

En primer lugar, la farmacéutica señala que dormir de este lado «es bueno para nuestro intestino». Como explica en el vídeo, esta postura facilitará el desplazamiento de los alimentos por nuestro sistema digestivo

♬ sonido original - RemeNavarro Skincare&Nutrition @remenavarro ¿Dormir de lado IZQUIERDO o DERECHO? 🧐 Aquí te cuento por qué deberías dormir de lado izquierdo esta noche: 🛌💤 Mejora la digestión: Gracias a la posición del estómago, tu cuerpo procesa mejor los alimentos. ❤️🩺 Cuida tu corazón: Facilita la circulación y reduce la presión sobre este órgano vital. 🧠Drena mejor el sistema linfático: Ayuda a eliminar toxinas más eficientemente. 🤰Ideal para embarazadas: Mejora el flujo de sangre al útero y al bebé. 💨Menos acidez: Disminuye el reflujo gástrico y mejora la calidad del sueño. ¡Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia! Esta noche… #LadoIzquierdo

El segundo beneficio es que nuestro corazón «bombea más fácilmente». La divulgadora comenta que esto ocurre porque la vena principal que lleva la sangre desde las extremidades inferiores está en lado derecho, por lo que «dormir del lado izquierdo reduce la presión sobre ella», lo que mejora nuestra circulación.

Entroncando con el punto anterior, Navarro asevera que, para las embarazadas, «mejora la circulación sanguínea hacia la placenta» y alivia la presión sobre órganos como los riñones.

El último punto que destaca la farmacéutica es el hígado. Como expone en el vídeo, esta posición hará «funcionar mejor» nuestro hígado porque «reducimos la presión que ejerce el cuerpo sobre él».