Manuel Vidal, podólogo gallego, sobre volver a hacer deporte en septiembre: «El error nº1 en septiembre: entrenar como si tu cuerpo no hubiera parado»

Con la llegada de septiembre vuelve la rutina. Además de reincorporarse a la oficina, muchas personas retoman el deporte y se alejan de los excesos del verano. El podólogo gallego, Manuel Vidal, recomienda tener cuidado con el regreso a la actividad física: «El error nº1 en septiembre: entrenar como si tu cuerpo no hubiera parado».

Los pies pueden ser los más castigados por tomarnos demasiadas prisas a la hora de volver a correr o practicar un deporte en el que reciban un gran impacto. Un buen calzado y mantener ciertas rutinas para esta parte del cuerpo puede librarnos de terminar desarrollando lesiones graves.

El divulgador y podólogo comparte en sus redes sociales una reflexión sobre cómo recuperamos el contacto con el deporte y, como plantea en su post, «¿tus pies están preparados?».

El principal error de los deportistas en septiembre

El experto es tajante en su planteamiento: «Si empiezas a correr en septiembre sin revisar tus pies... probablemente pares en octubre». Y es que el exceso de confianza a la hora de realizar una actividad está detrás de un gran porcentaje de las lesiones.

En su post, Vidal equipara la preparación de nuestros pies a la planificación de entrenos, nuestra dieta o la suplementación que podemos escoger para complementar nuestra actividad.

Además, el podólogo señala que en muchas ocasiones dedicamos recursos a los complementos que rodean el deporte sin tener en cuenta los conceptos más básicos. «Compras zapatillas de 120 €, pero olvidas revisar la base de todo: tus pies», apunta Vidal.

El especialista insta a quienes van a retomar sus rutinas deportivas a cuidarse y recuerda: «Un pie mal cuidado puede arruinarte la temporada entera».