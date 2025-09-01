Buenas noticias para los gallegos: un estudio revela este increíble beneficio de vivir cerca del oceáno

Sabemos que el mar juega un papel importante en la vida de la mayoría de los gallegos, lo que no sabíamos es que también podía alargar esta vida. Un estudio de la Universidad de Ohio (EE. UU.) señala que los habitantes de poblaciones cerca del océano viven más años que los habitantes del interior.

El estudio, publicado en la revista científica Enviromental Research, ha recabado los datos de más de 66.000 estadounidenses cotejando distintos factores como su cercanía o lejanía respecto a la costa.

El clima y la contaminación están detrás de la longevidad

La conclusión del estudio apunta a que las personas que vivían a menos de 50 kilómetros de un océano tienen una mayor esperanza de vida respecto a quienes habitan en ciudades.

Los investigadores a cargo del estudio explican que esta diferencia en la longevidad responde a múltiples factores interrelacionados, pero el clima parece ser el denominador común detrás de todos ellos. La vida en una zona costera implica temperaturas más suaves, una menor contaminación, menos sequías y más actividades al aire libre; todo ello factores que favorecen una mejor calidad de vida.

Otro factor clave es la riqueza. Mientras que en los entornos urbanos hay una mayor posibilidad de pobreza, las zonas de playa concentran un nivel adquisitivo mayor. Esto, sumado a la peor calidad del aire en las ciudades, hace que el envejecimiento en este tipo de entornos sea más acelerada.

Esta combinación de beneficios de las zonas marineras recibe el nombre de 'ventaja azul' en el estudio. Esta 'ventaja azul' puede no ser universal, por lo que no bastaría con la cercanía al mar, también se necesita que los factores socioeconómicos y la planificación urbana favorezca un estilo de vida activo y al aire libre.