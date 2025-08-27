Le picó una garrapata en una isla de Estados Unidos y ahora no puede volver a comer carne roja ni helado

El medio británico The Times rescata la historia de Andrew Keenan, un exchef estadounidense que descubrió que ya no puede volver a comer carne roja ni helado después de la picadura de una garrapata.

Como relata el medio, durante la pandemia de Covid-19, las cadenas de suministros que abastece la isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts, se interrumpía con frecuencia y Keenan pasó meses sin poder comer algunas carnes. Cuando por fin pudo preparar uno de sus cortes favoritos, falda de ternera, llegó la sorpresa: un shock anafiláctico.

«Me desperté a las 2 de la mañana con fuertes calambres estomacales y pensé que tenía una intoxicación alimentaria», relata el exchef de 58 años para The Times. Horas más tarde, volvió a despertarse cubierto de urticaria y con sensación de desmayo.

Un síndrome único y una alergia mortal

Días después de su paso urgente por el hospital, explica el medio británico, se confirmó la causa de esta reacción: tenía el síndrome alfa-gal, una alergia potencialmente mortal a las carnes rojas y a la mayoría de lácteos.

En la isla de Martha’s Vineyard, una gran isla al sur de Cape Cod, Massachusetts, viven cientos de personas con esta particular condición que puede ser causada por una sola picadura de la garrapata estrella solitaria (lone star tick). El periódico asegura que esto ha cambiado la isla.

Garrapata amblyomma americanum o garrapata estrella solitaria. / Wikipedia

Como explica el artículo, quienes padecen esta condición no pueden consumir ningún producto que contenga alfa-gal, una molécula de azúcar que porta la garrapata estrella solitaria y que está presente en todos los mamíferos menos los humanos y algunos monos. «Esto significa que quesos, leche y carnes, desde vaca hasta venado, están completamente prohibidos. Para algunos, incluso el azúcar blanco es intolerable, ya que se procesa con carbón de hueso animal», aseguran.

Los síntomas de esta enfermedad van desde la urticaria y los calambres estomacales, hasta vómitos y dificultad para respirar. Estas señales aparecen horas después de ingerir los alérgenos, por lo que también se la conoce como 'alergia de medianoche'.

Un nuevo menú para los isleños

La prevalencia de este síndrome en la isla ha provocado que restaurantes y otros locales de comida hayan desarrollado «menús compatibles con alfa-gal», así como un aumento de derivados de origen vegetal en los supermercados de la zona.

El medio británico recoge los testimonios de varios afectados por la picadura de esta garrapata y cómo se han organizado a través de grupos en redes sociales en los que comparten consejos sobre comida y sobre cómo evitar más picaduras.

Como nota positiva, The Times, explica que, aunque no hay un tratamiento para esta alergia, la reactividad puede disminuir con el tiempo y algunas personas llegan reintroducir los alimentos provenientes de mamíferos en sus dietas. «Ese día aún no ha llegado para Keenan. Su dieta se basa en tofu y pescado», concluyen.