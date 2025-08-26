Galicia inicia un plan de vacunación gratuita contra el dengue

La Consellería de Sanidade de la Xunta pone en marcha una campaña de vacunación gratuita contra el dengue para quienes planean viajar a zonas que presenten un alto riesgo de contagio de esta enfermedad.

El Gobierno autonómico aprovecha la efeméride del Día Mundial contra el Dengue, celebrado hoy 26 de agosto, para recordar que esta enfermedad está presente en más de 100 países alrededor del mundo. Las zonas más afectadas se encuentran en África, América Central y del Sur, el sudeste asiático y en varias islas del Pacífico.

Esta enfermedad no es endémica de las regiones europeas, pero durante el año 2024 se notificaron 25 casos en personas que habían estado en el extranjero. Aunque el riesgo de contagio local es bajo, la mayor presencia del mosquito tigre en la comunidad obliga a extremar las precauciones.

Además de la vacunación, Sanidad aconseja que los viajeros utilicen repelentes, ropa ligera que cubra el cuerpo y mosquiteras para evitar las picaduras. Asimismo, se recomienda prestar atención a los síntomas de la enfermedad durante el viaje y en el regreso: dolores musculares, fiebre alta, erupciones en la piel y dolor detrás de los ojos.

Este programa de inmunización para viajeros de alto riesgo puede administrarse a cualquier persona a partir de los cuatro años. La pauta de vacunación es de dos dosis separadas por tres meses.