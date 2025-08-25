Atención a los bañistas de Galicia: esto es lo que tienes que hacer cuando veas un dragón azul en la playa

Desde el pasado que apareció en aguas de Mallorca el pasado junio (la primera vez en 300 años), el peligroso dragón azul -Glaucus atlanticus- no ha dejado de ser avistado en distintos puntos de nuestras costas. A pesar del riesgo que supone, muchas personas desconocen qué hacer cuando veas un dragón azul en la playa.

En los últimos meses, su presencia en distintos arenales de España se ha multiplicado y ha obligado a cerrar playas enteras. La semana pasada, las playas de Guardamar (Alicante) tuvieron que permanecer cerradas durante un día tras encontrarse dos ejemplares de esta especie en sus aguas.

Los efectos de su picadura van desde náuseas y vómitos, hasta dolor en la piel y reacciones alérgicas más graves. Las autoridades sanitarias advierten que no debemos tocar a este animal bajo ningún concepto.

¿Qué hago si me pica un dragón azul?

Este pequeño molusco de apenas 3 o 4 centímetros vive normalmente en alta mar, en aguas cálidas y templadas, pero los vientos del levante lo han arrastrado hasta nuestras costas. Su cuerpo es alargado y presenta tonos azul brillante y gris plateado.

Su peligro radica en que es capaz de almacenar toxinas y sustancias urticantes de otros animales marinos, como lo de la temida carabela portuguesa. Su picadura provoca un dolor intenso y puede derivar en reacciones más graves.

En caso de entrar en contacto con uno esto es lo que debemos hacer:

Limpiar la zona con agua de mar.

Retirar los restos que puedan quedar con pinzas o con una tarjeta de crédito, nunca con las manos.

Acudir a Urgencias lo antes posible.

La aparición de esta especie en distintos puntos de la Costa del Sol y en Baleares puede deberse al cambio climático, provocado por el cambio de temperatura del agua del mar.