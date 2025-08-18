Qué son las partículas PM2,5 y PM10 de los incendios en Galicia y cómo están afectando a tu salud

Con los incendios todavía ardiendo en distintos puntos de Galicia, la calidad del aire en la mitad oriental de la comunidad es preocupante. Según informa Meteogalicia, el humo de los fuegos ha elevado de manera significativa los niveles de partículas PM10 y PM2,5, situando loa niveles de contaminación en malos, muy malos y pésimos en distintos puntos.

La calidad del aire se considera pésima en el sur de Lugo y en la provincia de Ourense, mientras que otros puntos, como Lalín en Pontevedra, registran una calidad del aire muy mala.

Las autoridades sanitarias y de emergencias recuerdan a la población que deben evitar toda actividad física al aire libre hasta que la situación mejore. En las zonas más afectadas, se recomienda reducir la estancia prolongada en exteriores y adoptar medidas de protección como mascarillas que filtren las partículas finas.

¿Cómo afectan las partículas PM2,5 y PM10 a la salud?

Las partículas en suspensión o material particulado (PM), son sustancias presentes en la atmósfera. Se diferencian en función de su tamaño, su origen y su naturaleza orgánica o inorgánica. Las partículas gruesas son las que tienen un diámetro menor o igual a 10 micras, las partículas finas son las que tienen un tamaño inferior o igual a las 2,5 micras.

El tamaño del PM está directamente relacionado con su potencial para dañar la salud. Las PM2,5 o más pequeñas pasan a través de la garganta y la nariz y entran en los pulmones, pudiendo incluso entrar en el torrente sanguíneo. Una vez inhaladas, estas partículas pueden afectar el corazón y los pulmones y causar efectos graves para la salud.

O fume dos incendios segue a repercutir na calidade do aire sendo moi mala ou pésima en puntos do interior de Galicia. Sigan as indicacións dos servizos de emerxencia e mantéñanse informados a través de fontes oficiais.https://t.co/eD03nRIMGy pic.twitter.com/z72ZNAR1Ls — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) August 17, 2025

Las partículas más gruesas son menos dañinas, pero pueden irritar los ojos, la nariz y la garganta. Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, los adultos mayores y los niños son considerados los grupos de mayor riesgo por la exposición a partículas.

Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares como la enfermedad de la arteria coronaria, insuficiencia cardiaca congestiva, y el asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tienen un riesgo mayor, porque las partículas pueden agravar estas enfermedades. Las personas con diabetes también pueden tener un mayor riesgo, posiblemente debido a que son más propensos a tener una enfermedad cardiovascular subyacente.

Las autoridades ponen el foco en la colaboración ciudadana y en seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia para minimizar los riesgos derivados de esta crisis ambiental y forestal.