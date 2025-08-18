¿Qué hago si me pica una faneca?: Un truco para calmar el dolor al momento

Quienes se bañan en las playas de Galicia puede que ya hayan sufrido la picadura del pez araña, o como se conoce en la zona, la faneca brava. Se trata de un animal tan común en la zona que, en agosto del año pasado, solo en las playas de Sanxenxo más de 700 personas sufrieron su picadura.

También conocido como pez escorpión, es un animal que podemos encontrar también en arenales y zonas fangosas del Cantábrico y del Mediterráneo, habitualmente en aguas poco profundas como las orillas de las playas.

Su picadura, sumada al veneno que tiene en las espinas, provoca un dolor intenso e hinchazón en la zona. En los casos más graves, algunos sufren vómitos o fiebre. Aunque común, no todo el mundo sabe qué hacer en caso de sufrir una picadura de faneca.

Qué hacer si me pica un pez araña o faneca

Cuando la marea está baja y el sol calienta con fuerza, estos peces se ocultan en la arena buscando una temperatura más fresca. Aunque no se trata de un pez agresivo, cuenta con unas pequeñas esquinas en forma de cresta que sobresalen de la arena. Estas espinas es lo que pisamos y que nos causa dolor.

En el caso de sentir la picadura, lo primero que debemos hacer es acudir al puesto de socorristas más cercanos. Sin embargo, si no contamos con esta opción, estos son los pasos que debemos seguir:

Lavar la zona con agua salada . Esto nos ayudará a limpiar el pie de espinas y toxinas.

. Esto nos ayudará a limpiar el pie de espinas y toxinas. Introducir el pie en agua caliente . Es la forma más rápida y efectiva de calmar el dolor, con agua a unos 45 °C de 30 a 90 minutos.

. Es la forma más rápida y efectiva de calmar el dolor, con agua a unos 45 °C de 30 a 90 minutos. Si queda alguna espina superficial, utilizar pinzas o una tarjeta de crédito para retirarla .

. Acudir a un centro de salud para tratar la picadura y prevenir efectos derivados.

Si bien estos consejos pueden resultarnos útiles, la mejor medida es la prevención. Los expertos recomiendan utilizar cangrejeras (también conocidas como fanequeras) en las playas donde es más habitual encontrar a este pez. Si no contamos con ellas, podemos entrar en el agua arrastrando los pies; de esta forma, los peces notarán el movimiento, saldrán de la arena y se alejarán.