Alerta en Galicia: la Xunta advierte del mosquito tigre y de lo que nunca debes hacer si te pica

Este insecto está cada vez más presente en zonas frías y ya es un problema en muchos puntos de España

Mosquito tigre

Mosquito tigre / Pixabay

Pablo Varela

La Xunta de Galicia refuerza la vigilancia sobre el mosquito tigre. El pasado 4 de agosto, el Ejecutivo gallego celebró una reunión para controlar la población del Aedes albopictus, más conocido como mosquito tigre.

En la reunión participaron los ayuntamientos que detectaron a esta especie durante el año 2024. A lo largo del año pasado, aplicaciones y organizaciones como Mosquito Alert o la Red Gallega de Vigilancia de Vectores advirtieron una mayor distribución geográfica de este cénzalo.

Mayor vigilancia y concienciación

Tras la reunión, el gobierno gallego propone el refuerzo de la vigilancia en los municipios donde el mosquito tigre ya está presente, campañas de concienciación sobre medidas preventivas individuales e implicar a la ciudadanía en la eliminación de focos de cría en ámbitos privados y en su participación, a través de la plataforma Mosquito Alert.

El riesgo de transmisión de enfermedades por culpa de este díptero es bajo en Galicia, sin embargo, su picadura es muy irritante y puede provocar reacciones alérgicas o molestias más considerables.

Entre las recomendaciones sanitarias se destaca la de mantener una higiene rigurosa, utilizar repelentes y elementos de protección como mosquiteras, así como eliminar focos donde estos insectos pueden reproducirse, en particular las aguas estancadas.

