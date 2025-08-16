Diego González, médico gallego, alerta sobre las consecuencias de los vapers en los pulmones: «Va a ser terrible»

Los vapeadores se han convertido en el sustituto del tabaco para muchos fumadores. Sin embargo, a medida que se desarrollan distintos estudios se va demostrando que esta alternativa podría ser igual o peor para tu salud que los cigarrillos de siempre.

Estos 'vapers' utilizan una batería para calentar una solución líquida compuesta por distintos elementos para vaporizarla y simular la sensación de fumar al inhalar ese vapor.

Sin embargo, lejos de convertirse en una alternativa saludable, cada vez son más los profesionales como Diego González Rivas, cirujano, que señalan estos aparatos como más perjudiciales que el tabaco de siempre.

«Va a ser terrible»

El médico gallego valoró de forma negativa la irrupción de los vapeadores durante su intervención en el pódcast de Kobho Labs.

A la pregunta de si veía un algún cambio en el estado de los pacientes desde que empezó su carrera hasta la actualidad, González asegura que «no hay tiempo todavía».

Aun así, el sanitario estima que el vaper «va a tener consecuencias en diez años». En este sentido, el cirujano afirma que estas consecuencias pueden ser graves, ya que «estás metiéndole aceites refinados» al pulmón.

«Creo que son peor los vapers que el cigarrillo convencional», aseveró González. Sobre lo que pueden provocar en la actualidad estos productos asegura que «las consecuencias son devastadoras» y que prevé que la situación «va a ser terrible».