Diego González, médico gallego, alerta sobre las consecuencias de los vapers en los pulmones: «Va a ser terrible»

El cirujano advierte sobre los peligros que estos productos pueden provocar en la salud a largo plazo

Diego González Rivas, cirujano.

Diego González Rivas, cirujano. / fundaciondiegogonzalezrivas.com

Pablo Varela

Los vapeadores se han convertido en el sustituto del tabaco para muchos fumadores. Sin embargo, a medida que se desarrollan distintos estudios se va demostrando que esta alternativa podría ser igual o peor para tu salud que los cigarrillos de siempre.

Estos 'vapers' utilizan una batería para calentar una solución líquida compuesta por distintos elementos para vaporizarla y simular la sensación de fumar al inhalar ese vapor.

Sin embargo, lejos de convertirse en una alternativa saludable, cada vez son más los profesionales como Diego González Rivas, cirujano, que señalan estos aparatos como más perjudiciales que el tabaco de siempre.

Sanidad tramitará la ley que prohibirá fumar y vapear en las terrazas "en unas semanas"

Sanidad tramitará la ley que prohibirá fumar y vapear en las terrazas "en unas semanas"

«Va a ser terrible»

El médico gallego valoró de forma negativa la irrupción de los vapeadores durante su intervención en el pódcast de Kobho Labs.

A la pregunta de si veía un algún cambio en el estado de los pacientes desde que empezó su carrera hasta la actualidad, González asegura que «no hay tiempo todavía».

@kobholabs ¿Cómo afectarán los pulmones del siglo XXI en 20 años? 🤔💨 Episodio completo en El Podcast de Kobho #medicina #diegogonzalez #cirujano #salud #vaper #pulmones ♬ sonido original - Kobho Labs

Aun así, el sanitario estima que el vaper «va a tener consecuencias en diez años». En este sentido, el cirujano afirma que estas consecuencias pueden ser graves, ya que «estás metiéndole aceites refinados» al pulmón.

Noticias relacionadas y más

«Creo que son peor los vapers que el cigarrillo convencional», aseveró González. Sobre lo que pueden provocar en la actualidad estos productos asegura que «las consecuencias son devastadoras» y que prevé que la situación «va a ser terrible».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents