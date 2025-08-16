Adelgazar sin tener que pagar dinero en un gimnasio: el mejor ejercicio para perder peso
Puedes ahorrarte el dinero del gimnasio y poner en práctica esta rutina quemagrasa
Redacción SD
¿Quieres perder peso pero no tienes tiempo o no quieres gastarte el dinero en un gimnasio? Pues no te preocupes. Hacer ejercicio en casa es fácil si sabes cómo. Lo primero que tienes que hacer es empezar a cambiar tus rutinas. Es fundamental moverse más en el día a día ir a trabajar caminando, utilizar más la bicicleta y hacer ejercicio en casa.
En concreto, te proponemos una serie de siete ejercicios consensuada por expertos en gimnasia y con una secuencia tipo "Tabata" (entrenamiento de alta intensidad). Es decir, tienes que hacer cada ejercicio cuatro veces (cada una de esas veces trabajas 40 segundos y descansas otros 20 segundos). En total y en resumen: 28 minutos de entrenamiento con el que vas a poder perder peso sin casi esfuerzo (pero, eso sí, con mucha fuerza de voluntad). A continuación te explicamos los ejercicios.
Recuerda que también puedes combinarlos con una dieta sana y equilibrada para mejorar sus resultados.
Sentadilla "Sumo"
El nombre lo dice todo: se trata de hacer sentadillas como si fueras un luchador de Sumo. Abre las piernas por completo y colócalas haciendo un ángulo de 180 grados. Una mirando para la derecha y otra para la izquierda. Con las manos en la barriga sube y baja. Recuerda 40 segundos cada ejercicio, 20 de descanso y siete repeticiones.
Lunch (tijeras)
Es un "clásico para conseguir unos glúteos de acero" según los deportistas. Se trata de llevar una pierna adelante dejando la otra detrás y haciendo fuerza para bajar y subir.
Puente de glúteos
Es un ejercicio para tonificar los glúteos. Se trata de tumbarte en el suelo y levantar sólo esa zona del cuerpo. No hagas trampas con las piernas. Notarás dolor y agujetas pero recuerda que cuanto más practiques mejor te saldrá (y menos dolor producirá a tus glúteos).
Planchas
Es, quizá, el ejercicio más común. Para hacer estas planchas o flexiones puedes variar la modalidad y así los ejercicios serán menos aburridos.
Climbers
Como si fueras un atleta a punto de salir del punto de inicio de una carrera ejercita primero un pie y luego el otro. Al ser esta una serie de ejercicios de las denominadas "Tabata" (de alta intensidad) intenta hacer cada vez más rápido el ejercicio. Son sólo 40 segundos y luego tendrás 20 de descanso.
Planchas isométricas
Están consideradas el mejor ejercicio que puedes hacer para fortalecer tus abdominales. Se trata de quedarse quieto con el abdomen en tensión como si fueras a hacer una flexión pero apoyado sobre tus codos flexionados y sin moverte.
Burpees
Es un ejercicio que prácticamente combina todos los anteriores: empiezas haciendo una sentadilla y acabas saltando.
Rutina de solo 5 minutos con la que podremos quemar hasta 100 calorías:
- El primer ejercicio es realizar 40 repeticiones de saltos de tijera. Un ejercicio aeróbico y fundamental para reducir la grasa abdominal y de los oblicuos.
- El siguiente paso consiste en realizar 30 repeticiones de abdominales. Con este ejercicio podrás conseguir un vientre plano.
- El tercer paso es realizar 20 repeticiones de sentadillas con tu propio peso.
- Por último, recomiendan realizar 10 repeticiones de flexiones.
