Martina Vázquez, nutricionista integrativa, sobre la vitamina D: «No se activa si nuestro hígado está irritado»

La vitamina D se ha convertido en una obsesión para muchos, hay quienes la consumen en exceso, mientras que otras personas muestran un déficit claro en sus analíticas. La nutricionista integrativa y divulgadora, Martina Vázquez, aclara un aspecto desconocido por muchas personas que toman suplementos de vitamina D: «No se activa si nuestro hígado está irritado».

Una de las formas más habituales de recibir esta vitamina es con la exposición al sol, pero no cuenta hacerlo solo durante los meses de verano. Incluir en nuestra dieta alimentos como la trucha, el salmón, la yema de huevo o el queso, nos ayudará a mantener unos buenos niveles de esta vitamina en nuestro sistema.

La divulgadora ha publicado un vídeo en la plataforma TikTok para hacer una serie de recomendaciones a las personas que necesitan aumentar la presencia de esta vitamina en su cuerpo.

Consejos para mejorar nuestros niveles de vitamina D

Vázquez señala que si muestras un déficit de esta vitamina en tus analíticas y ya te estás suplementando, «sería normal pensar que llega el verano y podríamos dejarla». Pero la experta lo desaconseja: «Eso solo sería para gente que solamente toma el sol en verano y el resto del año está encerrado en una oficina».

Además, afirma que «hay varios motivos por los que la vitamina D no se activa» por mucho que llevemos una suplementación. Entre las causas posibles, la nutricionista asevera que «puede ser que tengamos un digestivo que no está en buen estado, que está inflamado», lo que complicaría la absorción de los suplementos.

Otra de las causas de este déficit, indica Vázquez, podría ser que «tengamos el hígado irritado, sobrecargado o que el riñón no nos funcione demasiado bien». Para estos casos, la especialista recomienda mantener el consumo de suplementación durante la temporada estival.

Para subrayar la importancia de la vitamina D en nuestro cuerpo, la nutricionista recuerda que este nutriente se encarga de «mantener el calcio en los huesos», además de ayudarte a «regular nuestro sistema inmune». A su vez, «reduce la producción de citoquinas proinflamatorias».

Para cerrar el vídeo, Vázquez comenta que unos niveles bajos de esta vitamina «se asocian con tener más riesgo de Alzheimer y trastorno neurodegenerativos».