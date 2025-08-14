La educación en positivo se ha consolidado como un enfoque respetuoso y empático para criar a los hijos, cultivando la comunicación, promoviendo la autonomía y la responsabilidad y fomentando el crecimiento personal de los hijos. Sin embargo, muchos padres se preguntan hasta qué punto este estilo educativo puede confundirse con permisividad. ¿Se puede educar sin castigos sin perder la autoridad?

El neuropsicólogo Álvaro Bilbao, reconocido por su enfoque cercano y práctico sobre la crianza y el desarrollo cerebral, ha expresado en su Instagram, donde acumula más de dos millones de seguidores, que "la educación en positivo no es permisividad".

Educar en positivo parte de la premisa que los hijos aprenden mejor cuando se sienten valorados, escuchados y comprendidos; proporcionándoles un ambiente seguro y de confianza para que puedan empezar a tomar decisiones, asumir responsabilidades y desarrollar una autoestima saludable.

Confundir amabilidad con permisividad

Hay una diferencia importante, según Bilbao, que puede indicarnos que no estamos ejecutando bien este enfoque. "Si educas sin amenazas, gritos ni castigos, pero tus hijos te faltan al respeto, no aceptan tus normas y límites o te desafían constantemente, estás confundiendo la educación basada en la amabilidad con la permisividad", alerta.

Hay investigaciones que demuestran que los niños que reciben muchos castigos se vuelven, o bien sumisos, o bien rebeldes. La educación en positivo, con paciencia y pensando la educación como un proyecto a largo plazo, acaba contribuyendo a formar adultos emocionalmente equilibrados, empáticos y responsables.

En una entrevista para el Diario de Mallorca, de PRENSA IBÉRICA, la educación en positivo es "una educación que se basa en enseñar a los niños normas y límites, pero desde el afecto y el respeto a sus necesidades de desarrollo". "Hemos olvidado que a los niños hay que educarlos y que necesitan normas", reivindica, manifestando a su vez la importancia de aprovechar y disfrutar al máximo la crianza de los hijos.