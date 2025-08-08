La postura de yoga que recomienda Xuan Lan para tener la tripa plana: funciona mejor que hacer abdominales

El yoga es una práctica muy extendida por todo el mundo, tanto por su efecto relajante como por su capacidad para tonificar nuestro cuerpo. La profesora de yoga e influencer, Xuan Lan, recomienda la mejor postura para conseguir un «vientre plano».

Aunque este deporte puede ayudar, Xuan recuerda que «el objetivo del yoga no es adelgazar, pero que sí es cierto hay posturas de yoga que fortalecen los abdominales y ayudar a definir esta zona».

Mejores posturas de Yoga para los abdominales

A través de un artículo publicado en su web, la profesora de yoga enumera distintas posturas que fortalecen la zona abdominal adaptados según distintos niveles de dificultad.

Nivel básico:

Tadasana : En esta 'asana', debemos estar de pie, pero mantendremos tensión en las piernas y el abdomen . Sirve como preparación para el resto de ejercicios.

: En esta 'asana', debemos estar de pie, pero . Sirve como preparación para el resto de ejercicios. Phalakasana : También conocida como 'postura de la plancha', consiste en colocar las manos sobre la esterilla de yoga al ancho de los hombros y los pies al ancho de las caderas. El cuerpo debe formar una línea recta mientras mantenemos tensión en el abdomen y la zona lumbar.

: También conocida como 'postura de la plancha', consiste en colocar las manos sobre la esterilla de yoga al ancho de los hombros y los pies al ancho de las caderas. El cuerpo debe Chaturanga Dandasana: La 'postura del bastón' es una asana que se parece a la anterior, pero en este caso los brazos estarán en flexión y apoyados en el suelo. De esta forma, quien la practica «también fortalece los brazos y hombros».

Xuan Luan practicando la Chaturanga Dandasana. / xuanlanyoga.com

Nivel medio:

Postura de la mesa : Esta asana « fortalece la columna y los músculos de la espalda ». Para hacerla, debemos tumbarnos boca arriba y apoyar la planta de los pies y las manos en el suelo, levantando nuestro cuerpo hasta que el abdomen forme una línea recta.

: Esta asana « ». Para hacerla, debemos tumbarnos boca arriba y apoyar la planta de los pies y las manos en el suelo, levantando nuestro cuerpo hasta que el abdomen forme una línea recta. Vasisthasana : En esta postura, tendrás que estirar la pierna y brazo derecho hacia arriba, para después girar el cuerpo para estar en perpendicular a la esterilla de yoga, formando una plancha lateral.

: En esta postura, tendrás que estirar la pierna y brazo derecho hacia arriba, para después girar el cuerpo para estar en perpendicular a la esterilla de yoga, formando una plancha lateral. Eka Pada Adho Mukha Svanasana: En esta postura, apoyaremos las manos en el suelo y levantaremos una pierna hasta forma una línea vertical entre nuestro pie y nuestras manos.

Nivel avanzado:

Postura del saltamontes : En esta asana, tumbados bocabajo en la esterilla, levantaremos los brazos y las piernas ayudándonos del abdomen.

: En esta asana, tumbados bocabajo en la esterilla, levantaremos los brazos y las piernas ayudándonos del abdomen. Navasana: Al igual que en la postura anterior, se trata de una 'asana intensa'. En este caso, sentados en el suelo, alzamos las piernas para buscar el equilibro sobre las nalgas, de forma que el cuerpo «adopta la forma de un barco».

Xuan Luan muestra la postura de la Navasana. / xuanlanyoga.com

Beneficios del yoga para el abdomen

La influencer de fitness señala que los beneficios de estos ejercicios para el abdomen son «muy variados». Comenta que con estos ejercicios, trabajamos el 'core', la zona de nuestro cuerpo que abarca el tronco, la cintura y la faja abdominal. Entre sus ventajas, Lan enumera que se trabajan los músculos del abdomen, «se quema grasa», puede mejorar nuestra postura, fortalecemos la espalda, reducimos el riesgo de lesiones y aumentamos la flexibilidad.