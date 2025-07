Vicente Miralles, oftalmólogo, responde a la pregunta más frecuente sobre la operación de vista: «No es cierta»

El mundo de la medicina está repleto de mitos que muchas personas dan por ciertos y, en el contexto de las redes sociales, algunos de ellos se multiplican y magnifican.

Por suerte, estos medios de comunicación también sirven como plataforma para que muchos especialistas puedan desmentirlos y darle al público una información matizada y basada en la ciencia.

Es el caso del oftalmólogo y divulgador, Vicente Miralles, que responde, a través de un vídeo en Instagram, a la pregunta más frecuente sobre la operación de vista.

Un mito

El doctor asegura que, según su experiencia laboral, los pacientes siempre preguntan: «¿Por qué los oftalmólogos no nos operamos la vista?». Señala que es una cuestión que también le han planteado algunos amigos, pero adelanta que esa leyenda «no es cierta».

El especialista explica que «no todo el mundo es candidato a este tipo de cirugías», por lo tanto, dentro del gremio «hay oftalmólogos que aunque quisieran operarse, no podrían».

El segundo argumento que esgrime Miralles es que «a diferencia de otro tipo de cirugías en la que no tienes elección, esta es muy muy personal». Y añade que hay personas a las que llevar gafas no supone ningún problema o incluso les gusta.

De la misma forma, el doctor indica que muchos profesionales se sienten cómodos con las gafas y deciden no someterse a la intervención.

«No es verdad que los oftalmólogos no nos operamos de la vista, yo de hecho tengo tres compañeros que este año se han operado y están encantados de la vida e incluso arrepentidos de no haberlo hecho antes», sentencia Miralles.