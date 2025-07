Soy médico y estos son los pescados saludables que necesitas incluir en tu dieta para mejorar tu salud

El pescado es un alimento sumamente nutritivo que aporta numerosos beneficios para la salud. Su consumo regular está asociado con una serie de cualidades positivas que pueden contribuir al bienestar general del cuerpo.

Desde su contenido en ácidos grasos omega-3 hasta sus propiedades antiinflamatorias, es un gran aliado para cuidar la salud a través de una alimentación equilibrada.

Se trata de una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, especialmente en el caso de los pescados grasos como el salmón, el atún y las sardinas. Estos ácidos grasos son esenciales para el funcionamiento adecuado del organismo, ya que desempeñan un papel crucial en la salud cardiovascular y cerebral.

Valor nutricional de algunos pescados. / Asociación de Acuicultura de España

Además, se ha demostrado que tienen efectos beneficiosos en la reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos, así como en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Los pescados que recomiendan los médicos

Tal y como explica el Doctor Rodrigo Arteaga, conocido entre otras cosas por su labor divulgativa en redes sociales, los pescados altos en grasas saludables como el salmón o las sardinas son excelentes para una salud óptima.

Arteaga cuenta que el DHA es un subtipo de omega 3 que ayuda a que nuestro sistema nervioso funcione correctamente. Esto se traduce en mayor energía, mayores niveles de felicidad y tranquilidad, mejor manejo del estrés, menor agresividad, menor riesgo de Parkinson y Alzheimer (entre otras), mejor función cognitiva y mejor función motriz (moverse).

El doctor también añade que protege a tus sentidos como la vista. Como alternativa, Arteaga explica que si no puedes consumir este tipo de pescados de manera frecuente, puedes optar por la suplementación siempre que lo consultes con tu médico de cabecera o un nutricionista.

Tres pescados con bajo valor nutricional

Aunque por norma general comer pescado es saludable, hay algunos peces que no son nada sanos. Los estudios han señalado tres que deberíamos evitar.

Panga

Según la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA), 100g de panga contienen 13,4g de proteína y 1,2g de grasa (de la cual, 0,17g son ácidos grasos poliinsaturados).

Los datos de otras bases como la del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) varían un poco y le dan 16,4g de proteína, 2,82g de lípidos y 0,87g de grasas poliinsaturadas. Es decir un valor nutricional ínfimo.

Perca

También aporta bien poco a tu salud. Hay quien lo come por sus escasas calorías, pero su valor nutricional es ínfimo, por lo que no merece la pena incluirlo en dietas para adelgazar porque no te aporta nada.

Además, al igual que la panga, es uno pescado que suele estar asociado a su facilidad para albergar contaminantes en su interior.

Tilapia

Tal y como explican algunos médicos posee un valor nutricional escaso, sobre todo si lo comparas en cuestión de grasas con otros pescados. También siembra dudas por su cantidad de mercurio, que varía en función de su lugar de origen.

Por otra parte, recordamos que en caso de dudas sobre alimentación consultes SIEMPRE con tu médico de confianza o con algún especialista en dietética o nutrición, ya que cada cuerpo es un mundo y no existe una pauta universal a la hora de alimentarse.